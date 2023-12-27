Son dakika: Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın son dakika deprem açıklamasına göre, saat 10.55'te gerçekleşen depremin derinliği 9,69 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,4 ve derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.

Deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya depremin ardından yaptığı açıklamada, "Malatya Doğanşehir'de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir" ifadelerine yer verdi.