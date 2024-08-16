Son dakika... Meclis'te yumruklar ve tekmeler havada uçuştu... İşte o anlar!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında, Gezi Davası’ndan hüküm giyen Can Atalay için CHP’nin çağrısı üzerine olağanüstü toplantı.

Çağrı üzerine söz alan, TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması sırasında gerginlik çıktı. Şık’ın AK Parti’yi yönelik suçlamaları üzerine oturuma ara verildi. Aranın ardından, Şık konuşmasına aynı tonda devam edince AK Parti'liler kürsüye yürüdü ve TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ahmet Şık'a yumruk attı. Araya giren milletvekillerinden DEM’li Koçyiğit’in yaralandığı görüldü. Yaralanan milletvekillerinden yere kan damladığı dikkat çekti.

Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Bozdağ milletvekillerini uyarırken, Şık Bozdağ’a dönerek, “sen o koltukta oturmayı hak etmiyorsun’ sözleri üzerine gerginlik yeniden başladı. Bunun üzerine oturuma 45 dakika daha ara verildi. Grup Başkanvekilleri TBMM Başkanı tarafından arkaya davet edildi.

Verilen aranın ardından görüşmelere devam edilecek.

İşte o anlar...

Kadınlara vuruyorlar, utanç içindeyim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olayların ardından yaptığı açıklamada, "Sözlerin uçuşacağı Meclis'te yumruklar uçuştu. Kadınlara vuruyorlar. İnanılmaz utanç içindeyim. Bu Meclis açısından taşınılabilir yük olmaktan çıktı. Mecls İdare Amiri'nin kadına şiddet uyguladığı bir durumdayız" dedi.

Özgür Özel'in o açıklaması:

Öte yandan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in kaşının açıldığını ifade ederek Meclis kürsüsü çevresinden görüntüler yayınladı.

Meclis’te zorbalık!

TBMM Genel Kurulu’nda Can Atalay için düzenlenen olağanüstü oturumda kan aktı. Yaşanan kavgada DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in kaşı açıldı. pic.twitter.com/SEkTOMhozw — Burhanettin Bulut (@eczburhan) August 16, 2024

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