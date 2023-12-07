Son dakika... Miçotakis duyurdu: Türk vatandaşlarına 7 günlük vize verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Yunanistan'a ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katerina Sakelaropulu görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. İki lider ortak basın açıklaması düzenledi.

Miçotakis, Yunan adalarında Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi sağlanacağını söyledi.



Miçotakis açıkladı: Türklere 7 günlük turistik vize

Miçotakis'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İkili ticarette 10 milyar dolar hedefini koyduk. Doğu Ege'de yıl boyunca 7 günlük süre boyunca vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının Doğu Ege adalarını ziyaret etme serbestisini karar olarak ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanıyla çevremizde cereyan eden olayların analizini yaptık ve bütün aşırı tavırların bertaraf edilmesi ve aynı zamanda insani değerlere saygı, silahsız sivillerin korunması konusunda hemfikir kaldık. Kıbrıs konusunda BMGK'nnı kararları bizim için çok önemlidir. Kıbrıs konusundaki gelişmeler bu doğrultuda."

Yılda en az 1 kere buluşma kararı

Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Yılda en az 1 kere buluşma kararı aldık. Mevcut sorunlarımızı, yapıcı diyalog, iyi komşuluk, uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak temennimizdir. İpsala Sınır Kapısı'nda 2. köprünün önemine işaret ettik. Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk, Dışişleri bakanlarımızdan çalışmaları ele almalarını istedik.

"Çözülemeyecek hiçbir sorun yok"

Ülkelerimizdeki azınlıkların refahının atması ilişkilerimizi iyi yönde etkileyecektir. Kıbrıs meselesinin adadaki gerçekler temelinde adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması önemlidir. İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan dramı ele aldık. Yaşananların Gazze halkının toplu şekilde cezalandırılmasına dönüşmesi, 17 bin masum Filistinli sivilin katledilmesi vicdanları yaralamaktadır. Kalıcı ateşkesin bir an evvel tesisi, insani yardımların temini hepimizin önceliği olmalıdır. Bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne haiz Filistin devletinin kaçınılmaz olduğunu gördük. Yunanistan ile bizim aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok."