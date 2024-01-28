Son dakika… Prof. Dr. Naci Görür, Zafer Partisi’nin İstanbul adayı Azmi Karamahmutoğlu ile görüştü

Türkiye’nin bir deprem coğrafyası olduğunu yılmadan anlatmaya çalışan, 6 Şubat’ta 50 bin insanımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş depremlerinden 10 ay önce “gelen tehlikeye dikkat çeken” yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Zafer Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Azmi Karamahtmutoğlu ile bir araya geldi.

Azmi Karamahmutoğlu, Prof. Naci Görür’le buluşmasını X (Twitter) hesabı üzerinden paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu. Karamahmutoğlu’nun paylaşımında “Kaçınılmaz İstanbul depreminin öncesi ve sonrasına ilişkin yapılması gerekenler için Prof. Dr. Naci Görür beyin anlattıkları ufuk açıcıydı” ifadesi yer aldı.

Prof. Dr. Naci Görür, AK Parti'nin adayı Murat Kurum'un İstanbul projelerini açıkladığı toplantıda da yer almıştı.