Son dakika... Putin'in Türkiye ziyareti ertelendi

Rusya Devlet Ajansı'nda (RIA) yer alan habere göre Ankara’daki bir kaynak, ziyaretin Rusya’daki başkanlık seçimleri ve Türkiye’deki yerel seçimler dolayısıyla ertelendiğini ifade etti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söylemişti. Bu ziyaretin tarihinin 12 Şubat olacağı ifade edilmişti.

Rusya’da seçim 15-17 Mart’ta

Rusya Federasyon Konseyi, devlet başkanlığı seçiminin 15-17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.

Seçim yarışına bağımsız aday olarak katılacak Putin, seçim kampanyasında Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yer alan ‘Birleşik Rusya’ Partisi tarafından desteklenecek.

Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.