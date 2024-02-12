Son dakika... TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan oldu: İşte ilk açıklama

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak eski milli futbolcu Gökhan Zan'ı gösterdi.

Zan yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

Ben de bir Hataylı olarak Türkiye’nin en büyük camialarında hem Beşiktaş, hem Galatasaray’da hem de Milli Takım’da hizmet etme onuruna eriştim.

Biz 6 Şubat’ta saatler 04:17’yi gösterdiğinde kimimiz öldük, kimimiz yetim kaldık. O ilk üç gün yanımızda kimse yoktu.

Halk vardı, millet vardı. Bizler için çok kıymetliydi.

"İlk üç gün yalnız bırakıldık, terk edildik"

Ne o sabah ne de sonraki günler boyunca maalesef yanımızda devlet kurumlarını ve belediyeleri göremedik.

İlk üç gün yalnız bırakıldık, terk edildik. AFAD da gelmedi, yardım da gelmedi. Umutsuzluğa kapıldık, öfkemizi haykırdık.

Bizim umudumuz ülkemizin her tarafından bize uzatılan eller oldu. Bizi ayakta tutacak şeyin halkın dayanışması olduğunu anlamıştık.

İmar afları nedeniyle bu acıları yaşadık. Bugün aramızda olmayan on binlerce insanımızla Hatay’da yaşamımızı sürdürüyor olabilirdik.

Şimdiye kadar iktidarı konuştuk. İktidardan farkı olmayanları desteklemek zorunda bırakılışımızı da konuşacağız.

"Bu tabloyu görüp sessiz kalmamız mümkün değil"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı sorumludur. Bu tabloyu görüp sessiz kalmamız mümkün değildir. Atatürk’ün Hatay benim şahsi meselemdir sözünü bir kenara atamazdım. Hatay 85 milyonun şahsi meselesidir.

Kötü ile kötünün iyisi arasında tercihe zorlanmaktan bıktım. Dostlarımızla, toplumsal muhalefetin öncüleriyle, fikir insanlarıyla, hukukçularıyla, genciyle, yaşlısıyla bir yolculuğa çıkıyoruz.

İlk çağrım Sayın CHP yöneticilerine, deprem suçlarına adı karışmış birini yeniden aday göstermeniz kabul edilemez. Yaptırdığınız hiçbir anket, enkazda yaşamını yitiren 50 binden fazla canımızı, insanımızın olduğu gerçeğinden daha doğru sonuçlar vermez. Yapmayın.

Lütfü Savaş'a çağrı

İkinci çağrım ise Lütfü Savaş’adır. Adaylıktan çekilin. Gelin, Hatay İttifakı’nın etrafında birleşelim. Lütfen bu çağrımızı duyun. Buradan tüm Hatay halkına, hep birlikte bu kötü gidişe dur diyelim ve değiştirelim. Açıklıkla söylüyorum, bizim halkımızın çıkarından başka gözettiğimiz bir çıkar yoktur.

Sayın Genel Başkanımız Erkan Baş, deprem suçlarını kabul etmeyen halkımızı seçeneksiz bırakmayacağını söylemişti. Bugün o sözü tutuyoruz. An itibariyle kenti akılın ve bilimin rehberliğinde ayağa kaldırmaya niyetli herkesi birlikte yürümeye başlayacağız.

Eğer bu yanlıştan dönülürse, halkımızı yalnız bırakmamak ve yaralarımızı birlikte sarmak için tüm fedakarlıkları yapmaya hazırım ve hazırız. Hala hiçbir şey için geç değildir. Ben hayatımı savunarak kazandım futboldan dolayı. Şimdi de canım Hatay'ı savunmaya talibim. Hatay'da Asi Nehri geçer, ama rantı geçirmem, adam kayırmayı hiç geçirmem.

Gökhan Zan kimdir?

Gökhan Zan, 7 Eylül 1981 tarihinde dünyaya geldi. Stoper mevkiinde görev yapmış eski milli futbolcudur. Profesyonel futbol kariyerine 1999'da Hatayspor'da başladı.

Hatayspor formasıyla oynadığı 13 lig maçında 2 gol attı.2000 yılında Çanakkale Dardanelspor'un yolunu tuttu. Dardanelspor'la ligde 80 kez forma giyip 10 kez fileleri havalandırdı.

2003-04 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. 2004-2005 sezonunda Gaziantepspor'a kiralanan oyuncu, Beşiktaş'ta 76 lig maçında forma giyip 4 gol attı.Zan 20 Haziran 2003 tarihinde Beşiktaş ile sözleşme imzalamıştır.Gökhan ilk kez Beşiktaş formasını ise 17 Aralık 2003 tarihinde 55 numaralı forma ile Kocaelispor ile oynanan Türkiye Kupası maçında forma giydi. Beşiktaş'la ilk defa Türkiye kupası kazanan oyuncu Bu sezonda toplamda sadece 4 maç forma şansı bulmuş ve bir sezonluğunda Gaziantepspor'a kiralanmıştır.

2007-2008 sezonunda da sakatlıklar geçiren oyuncu kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiştir. Şampiyonlar ligi'nde 4 maçta forma giyen Stoper oyuncusu birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmeyi başarmıştır.Gökhan Zan 2008-2009 sezonu öncesi oynanan 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında Servet Çetin'le birlikte başarılı performans ortaya koymuş Türkiye ile Çeyrek final'e kadar yükselmiştir.

2008-2009 sezonunda da başarılı performansını devam ettiren başarılı futbolcu, Mustafa Denizli'nin yönettiği Beşiktaş'ta İbrahim Toraman ile savunmanın göbeğinde takımın vazgeçilmezlerinden olmuştur. Lig'de 19, Türkiye kupası'nda 7 maçta forma giyen Zan, takımıyla çifte kupa kaldırmıştır. 2009-2010 sezonunda ise Beşiktaş ile kontratı biten başarılı savunmacı Galatasaray'a imza atmıştır.

2012-13 sezonu başında ise Cris'in takıma dahil olmasıyla başta Bursaspor olmak üzere adı birçok kulüple anılan Zan, Galatasaray'da kaldı.

Gökhan Zan, 2 kez 19 yaş altı, 7 kez de 21 yaş altı millî takımlarda görev aldı. Türkiye'yi 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda temsil eden Zan, toplamda 42 kez millî formayı giyerken fileleri sarsamadı. Bir süre aday kadroya çağırılamayan Gökhan Zan, 2012-13 sezonundaki performansının ardından Abdullah Avcı tarafından tekrar kadroya dahil edildi.

İYİ Parti'den istifa etmişti

Gökhan Zan, 22 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti'ye katıldı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde milletvekili aday adayı oldu ancak seçilemedi.

27 Aralık 2023'te İYİ Parti'den istifa etti.