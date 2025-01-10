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SON DAKİKA: Ünlülerin menajeri Ayşe Barım'a soruşturma

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar gerekçesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
İHA
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SON DAKİKA: Ünlülerin menajeri Ayşe Barım'a soruşturma
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Serenay Sarıkaya, Hande Erçel ve Ezgi Mola gibi isimlerin menajeri Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın çalışma hürriyetinin ihlali, şantaj gibi tüm iddialara ilişkin olduğu öğrenildi.

Rekabet Kurumu’nun sektörde faaliyet gösteren oyuncu, menajer ve kast ajanslarına yönelik başlattığı soruşturma sonrası menajer Ayşe Barım’ın kendisine 'biat etmeyenleri' piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı iddia edildi.

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