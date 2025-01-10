Rekabet Kurumu soruşturma başlatmıştı! Ayşe Barım'dan ilk açıklama

Menajerlik ve cast ajanslarıyla ilgili ortaya atılan iddialarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu iddiaların merkezinde, sektörde uzun yıllardır adını duyuran ve 50'den fazla ünlü ismin menajerliğini üstlenen ID İletişim yer alıyor.

Ayşe Barım ve ID iletişim'in sektörde tekelleştiği ve birçok oyuncunun işine engel olduğu belirtildi. ID ajansı sahibi Ayşe Barım, himayesinde çalışan ünlüleri, oyuncuları kendisini dinlemediği takdirde piyasadan sileceğine dair iddialarda bulunduğuna dair söylemler yer alıyor.

Olay gündemdeki yerini korurken, Rekabet Kurulu da gelen ihbarların ardından dizi ve film sektörüyle bağlantılı menajerlik ajanslarına inceleme başlattı.

"Hukuksal sürece gireceğiz"

Öte yandan iddiaların ortasındaki isim Ayşe Barım, katıldığı bir davette görüntülendi. Burada basına açıklama yapan Barım, iddiaları reddederken; "Gerçek dışı iftiraların söz konusu, hukuksal bir sürece gireceğiz. Rekabet Kurulu tarafından başlatılan soruşturmayı anlatamam. Sektördeki bazı şirketlere açıldı, bunlardan birisi de benim şirketim. Cevap ve savunmamızı vereceğiz. Hedef oldum, yapacak bir şey yok. İnşallah bundan sonraki süreci takip edeceğiz" diye konuştu.