Son depremler listesi: Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. AFAD, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 2 deprem meydana geldiğini bildirdi. İşte son depremler listesi...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 04.53 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Ege Denizi'nde meydana gelen depremin yerin 9.2 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
Yine Muğla açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. Depremin derinliği 7.22 kilometre olarak ölçüldü.