Meta'dan Narin soruşturması açıklaması: Amcanın whatsapp yazışmaları duruyor mu?

Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında silinen WhatsApp kayıtlarının istendiği Meta şirketi DW Türkçe'ye açıklama yaptı.

DW Türkçe'den Muhammed Kafadar'ın haberine göre, Türk basınında yer alan 'Meta'nın bilgi paylaşmayı reddettiği' iddialarına yanıt veren Meta İletişim Direktörü Joshua Breckman, "İddialar gerçeği yansıtmıyor. WhatsApp bireylerin kişisel konuşmalarının bir kopyasını yedeklemiyor. Bu nedenle sahip olmadığımız bir şeyi sağlamayı reddetmemiz de olası değil" dedi.

"Mesajlara erişmemiz mümkün değil"

Meta'nın Türkiye veya dünyanın başka bir yerindeki soruşturmalar kapsamında adli makamlarla WhatsApp mesajlarının içeriğini paylaşıp paylaşmadığı sorusuna ise "WhatsApp'ın çalışma biçiminden ötürü bizim dünyanın herhangi bir yerindeki mesajlara erişmemiz mümkün değil" yanıtını verdi.

Silinen mesajların polis veya başka kişilerce kurtarılmasının mümkün olup olmadığı konusunda ise Breckman, 'eğer yedeklenmemişse silinen mesajları geri getirmenin mümkün olmadığını' anlattı. Dahası şirkete göre sohbet geçmişi Meta sunucularında saklanmadığından yedeklenmiş mesajların da şirket tarafından geri yüklenmesi mümkün değil. Yedeklenen WhatsApp mesajları Google Drive veya iCloud'a kaydediliyor. Meta'ya göre 'uçtan uca şifreleme' özelliği devre dışı bırakılmadıysa Google veya Apple da mesajların içeriğini okuyamaz.

Yargı kaynakları soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin silinen WhatsApp mesajlarına erişmek için şirketten yardım istendiği bilgisini vermişti.

Whatsapp polisle hangi bilgileri paylaşıyor?

'Uçtan uca şifreleme' adını verdiği bir teknoloji kullanan şirket, bu sayede mesaj, dosya, görüntü gibi her türlü içeriği yalnızca gönderen ve alıcının görebildiğini, WhatsApp dahil aradaki hiçbir tarafın bunları okuyamadığını veya dinleyemediğini savunuyor.

Şirketin internet sitesinde mahkeme kararları sonucu bazı bilgilerin devlet yetkilileri ile paylaşılabildiği, ancak bunların 'kullanıcı adı, abonelik tarihi, son görülme tarihi, IP adresi, cihaz türü ve e-posta adresi ile "hakkımda" kısmında yer alan bilgiler ile profil fotoğrafları, üye olduğu grup bilgileri ve kişi listesi' ile sınırlı olduğunu vurguluyor.

Ayrıca olağan süreçte mesajlaşma log kayıtlarını saklamayan şirket, ancak mahkeme emriyle belirli bir kullanıcıya ait mesaj ve arama log kayıtlarını toplamaya başlayabiliyor. Yani Narin Güran vakasında şüpheliler hakkında önceden böyle bir talep olmadığı için log kayıtları da şirketin elinde bulunmuyor.

WhatsApp internet sitesinde 'çocuk istismarı vakaları veya hayati tehlike bulunan acil durumlar dışında' yetkililerden gelen bilgi paylaşım taleplerine dair kullanıcıları bilgilendirdiklerini de kaydediyor.