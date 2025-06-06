AK Parti MYK'da radar cezası konuşuldu: Rakamların üstünden yeniden geçelim

Son günlerde vatandaştan yoğun tepki çeken trafik denetimleri ve sıkça yazılan cezalar önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da konuşuldu.

MYK üyeleri, milletvekillerinden ve vatandaştan, başta radar cezası olmak üzere çok fazla şikâyet aldıklarını söyledi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bayramdan sonra Meclis Genel Kurulu'na gelmesi beklenen, trafik cezalarında artışlar öngören kanun teklifinin de toplumda büyük tepki çektiğine işaret eden MYK üyelerinin, “Rakamların üstünden yeniden geçelim” teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Bayram öncesi denetimler artırılmış, özellikle radar uygulamasına ağırlık verilmişti. Özellikle dar gelirli vatandaşlar tepki göstermiş, bayram öncesi emekli ikramiyelerini alan ve trafik cezası kesilen birçok emekli ise “İkramiyeler trafik cezasına gidiyor” serzenişinde bulunmuştu.

AK Parti: Cezalar ölçülü olmalı ama...

AK Parti kaynakları, “Sadece ceza çözüm değil. Cezalar ölçülü olmalı ama çakar kullanmak, saldırı amacıyla araçtan inmek, drift atmak vb. durumlarda cezalar ağır olmalı. Bu mesele sadece trafik cezaları ile çözülebilecek bir mesele değil” ifadelerini kullandı.

Trafik ihlallerinde ağır yaptırımlar yolda

Teklif ile özellikle radar cezaları ve tekrar eden ihlallerde ağır yaptırımlar getiriliyor.

Öte yandan yeni teklife göre ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira, emniyet kemeri takmayanlara 2 bin 500 lira, alkollü araç kullanımına ise 25 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar varan para cezaları uygulanacak.