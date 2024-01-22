Sosyal medya hesabından paylaştı: Nusr-et Dubai restoranında akıl almaz hesap

Yurt dışında, "Salt bae" olarak tanınan Nusret Gökçe, restoranlarındaki astronomik fiyatlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Gökçe, bu kez de Instagram hesabı üzerinden "Para gelir, para gider" ifadeleri ile yaptığı Dubai'deki restoranına ait bir fişe dair fotoğraf paylaşımıyla gündeme geldi. Gökçe tarafından paylaşılan görsel şöyle:

398 bin 630 dirhem tutan hesap, dolar cinsinden 108 bin 547 dolara, TL cinsinden ise 3 milyon 256 bin 410 liraya tekabül ediyor.