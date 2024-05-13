Sosyal medyadan 'yatırım' vaadiyle 1.8 milyon lira dolandırıldı

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta'da bir kişinin sosyal medya üzerinden reklam ve yatırım vaadiyle dolandırılarak 1,8 milyon lira zarara uğratılmasıyla ilgili bir operasyon başlattı.

10 kişi gözaltına alındı

Eş zamanlı olarak Isparta merkezli İstanbul, Edirne ve Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.