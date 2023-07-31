Soyer'den grev başlatan sendikaya sağduyu çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, metro ve tramvay hatlarını işleten İzmir Metro A.Ş. ile Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde kamu çalışanlarının üzerinde bir ücret teklifine rağmen anlaşmayla sonuçlanmadığını ve greve başlandığını belirterek, sendikayı sağduyuya çağırdı.

Türkiye Demiryolu işçileri sendikası Demiryol İş, İzmir'de metro ve tramvaydaki greve saatler kala gerçekleşen son TİS masasında da uzlaşı çıkmadığını ve greve başlandığını açıklamıştı.

Soyer, "İzmirlilerin ve belediyemizin bu mağduriyetleri hak etmediği inancıyla sendika yetkililerini İzmir için sağduyuya davet ediyorum." dedi ve metro ve tramvay çalışanlarına belediye şirketleri içerisindeki en iyi şartları sunduklarını belirtti.

Kendi tekliflerinin en düşük net ücret için 22,105 TL olduğunu, sendikanın ise en düşük giydirilmiş net ücret talebinin 33,813 TL olduğunu söyleyen Soyer, bu ücretlerin içine yol, yemek ve izin ücretlerinin dahil olmadığını kaydetti.

"Çalışanlarımıza önerdiğimiz rakamların Türkiye şartlarında pek çok kamu kurumundan ve özel sektörden daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda, belki de Türkiye'deki tek kamu işçileri grevini İzmir hak etmiyor" diyen Soyer, işçilerin taleplerini duyurabilecek yöntemler varken doğrudan greve çıkılmasının ciddi mağduriyete neden olduğunu vurguladı.