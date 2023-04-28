Soylu: 21 yıldır millet devrimiyle karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "21 yıldır bir millet devrimiyle karşı karşıyayız. Yıllardır vesayetin altında korkan bir millet, çalıştıklarıyla Allah'ımıza şükürler olsun, Ayasofya, Çamlıca Camisi, Kızılelma, Hürkuş ve Hürjet'i ile Allah'a hamd olsun dünyaya mesaj veriyor mesaj. Bu, sizin devriminizdir. Bu, Tayyip Erdoğan'ın devrimidir. Bu, milletin devrimidir." dedi.

AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı da olan Bakan Soylu, Gaziosmanpaşa Beraat Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra bir süre bölgedeki esnafla sohbet etti.

Esnaf ziyaretinin ardından Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi 500 Evler Caddesi üzerinde vatandaşlara seslenen Soylu, Türkiye'nin 20 yıllık başarısının tüm dünyaya örnek olduğunu ve anlatılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin özellikle son yıllarda karşılaştığı zorluklara rağmen büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini belirten Soylu, "Pandemi bitti, Türkiye'nin ihracatı 254 milyar dolara çıktı. Bir taraftan pandemi ile uğraşırken bir taraftan arabamızı yaptık, bir taraftan helikopterimizi, bir taraftan Hürjet'imizi, bir taraftan Çanakkale Köprümüzü yaptık, bir taraftan üretimimizi artırdık, bir taraftan 50 milyar dolar turizm geliri elde ettik." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin, dünya tarihindeki en büyük göç dalgalarından birini yaşamasına rağmen kamu düzenini koruma konusunda tüm dünyaya örnek olduğunu ifade etti.

Seçimlerde milletin bir karar vereceğini anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu millet, 15 Temmuz darbesini seyredenlerle mi beraber olur yoksa onu öldürmeye gidenlerden hiçbir zaman çekinmeden uçağına binip 'ölümüne milletiyle beraberim' diyen Recep Tayyip Erdoğan'la mı birlikte olur? Bu millet kimi tercih eder? Bu millet, Apo'ya ve Selo'ya 'tutsak' diyen, 'onları serbest bırakacağım' diyen, bu milletin yıllarca kanını akıtan, ülkemi birbirine düşürmeye çalışan bu teröristleri serbest bırakmaya çalışanlara mı yoksa coğrafyamızdan terörü silmeye çalışan Recep Tayyip Erdoğan'a mı oy verir?"

"21 yıldır bir millet devrimiyle karşı karşıyayız"

Bakan Soylu, sadece baraj, tünel, köprü, yol yapmadıklarını, aynı zamanda ülkede "zihniyet devrimi" yaptıklarını dile getirerek, "Ben de sizin bir kardeşinizim, buralarda yetiştim. Allah'ınızı severseniz başınız Ayasofya'nın minaresi kadar dik olsun." sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin son 21 yılda dünya çapında işlere ve başarılara imza attığına dikkati çeken Soylu, "21 yıldır bir millet devrimiyle karşı karşıyayız. Yıllardır vesayetin altında korkan bir millet, çalıştıklarıyla Allah'ımıza şükürler olsun, Ayasofya, Çamlıca Camisi, Kızılelma, Hürkuş ve Hürjet'i ile Allah'a hamdolsun, dünyaya mesaj veriyor mesaj. Bu, sizin devriminizdir. Bu, Tayyip Erdoğan'ın devrimidir. Bu, milletin devrimidir." ifadesini kullandı.

Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, 484 PKK/KCK'lıyı işe aldığını ve teröre bu şekilde destek verdiğini söyleyerek, şunları paylaştı:

"İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e zaman kaybettirip heba eden Türkiye'ye ne yapar? Türkiye'ye de zaman kaybettirir. 14 Mayıs'a hazır mısınız? Bunlara ders vermeye hazır mısınız? Reis'i tekrar Cumhurbaşkanı yapmaya hazır mısınız? Ben sizin evladınızım. Sizden bir tek şey istiyorum; 21 yıldır bu ülkeye başını eğdirmeyen, milletin her derdiyle dertlenen, dinlenmek nedir bilmeyen, dünyada Türkiye'nin saygınlığını artıran Recep Tayyip Erdoğan size emanet."