Süper Loto sonuçları açıklandı! 6 Şubat 2024 salı Süper Loto çekiliş sonuçları
Şans oyunu seven vatandaşlar, 6 Şubat 2024 yapılan çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir Süper Loto çekilişi gerçekleşiyor. Peki, 6 Şubat salı Süper Loto çekildi mi? İşte detaylar…
Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Canlı çekilişte 5 bilen 10 talihli de 97.168,65 TL kazandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 29.218.673,44 TL devretti. Süper Loto 6 Şubat 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…
6 Şubat 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları
Süper Loto 6 Şubat 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 29.218.673,44 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
4, 15, 31, 42, 51, 60