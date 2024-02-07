Süper Loto sonuçları açıklandı! 6 Şubat 2024 salı Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekilişlerinde 1'den 60'a kadar sıralı sayı kümesi içerisinden 6 şanslı numarayı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Canlı çekilişte 5 bilen 10 talihli de 97.168,65 TL kazandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 29.218.673,44 TL devretti. Süper Loto 6 Şubat 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları…

6 Şubat 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto 6 Şubat 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve tam 29.218.673,44 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

4, 15, 31, 42, 51, 60