Survivor All Star yarışmacısı Nagihan Karadere kimdir? En iyi dereceleri kaç?

Nagihan Karedere kimdir?

Nagihan Karadere 27 Aralık 1984 yılında Kadirli’de dünyaya geldi. Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. 2011 yılında 400m engelli koşusunda elde ettiği rekor derecesi 55,09 saniyedir. Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında Türk millî takımında yer alarak (Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazanan sporcu, 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele etti; ancak hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı.

7 Şubat 2016 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer aldı çeyrek finalde elenerek beşinci oldu. 2018 yılında TV8'de yayınlanan Survivor 2018 adlı yarışma programında finale kalarak ikinci oldu. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir. 2024 yılında da Survivor 2024: All Star yarışmasında mücadele etmektedir.

En iyi dereceleri

-100 m: 12.83

-300 m: 38.78

-400 m: 54.60

-600 m: 1.29.43

-800 m: 2.07.23

-400 m Engelli: 55.09

-100 m Engelli: 13.78

-400 m Salon: 54.86