Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz kimdir? Poyraz ne yaptı? Poyraz ne ceza aldı?

Yiğit Poyraz kimdir?

Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihiden İzmir'de dünyaya geldi. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’ini yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşiyor. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi.

1 yıl Sydney Üniversitesi’nde exchange (değişim) programı ile eğitim görüyor. Daha sonra 8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor. 8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor. Sevilen Survivor yarışmacısı, personel trainer ve fitness ile ilgileniyor.



Poyraz ne yaptı?

Acun Ilıcalı 11 Mart pazartesi akşamı acil durum konseyini düzenledi. Acil durum konseyinde Ilıcalı mavi takım yarışmacılarından Yiğit Poyraz’ın Dominikli birinin evine girerek yiyecek ve içecek aldığını öğrendiklerini ve Poyraza Survivor tarihinde görülmemiş, yaşanmamış bir ceza vereceğini açıkladı.

Poyraz ne ceza aldı?

Acun Ilıcalı Poyraz’a; "Sana Survivor tarihinde görülmemiş, yaşanmamış bir ceza vericez. Bu yaptığın cüretteki son nokta. Eğer tek başınaysan 15 ödülden yararlanamayacaksın. İtiraf eden varsa, ben de varım diyen varsa Poyraz'ın cezasında indirime gideceğiz." İfadelerinde bulundu. Takım arkadaşlarından itiraf eden olunca Poyraz’a 10 ödülden yararlanamama cezası verildi.