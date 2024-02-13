Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapmak için Türkiye genelinde toplam 7 bin 158 personel alımı yapacak. Adaylar, tercihlerini 31 Ocak – 7 Şubat 2024 tarihleri arasında tamamladılar. Tercih sürecinin bitmesi ile gözler tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. Peki, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri tamamlandı.
31 Ocak – 7 Şubat 2024 tarihleri arasında tamamlanan KPSS 2024/4 tercih sonuçlarının şubat ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı kadro dağılımı ve toplam kontenjan
Destek personeli 1443
Büro personeli 1088
Ziraat mühendisi 982
Veteriner hekim 652
Şoför 487
Gıda mühendisi 193
Orman muhafaza memuru 162
Koruma ve güvenlik görevlisi 155
Su ürünleri mühendisi 107
Orman mühendisi 81
Laborant 56
Biolog 33
Balıkçılık teknolojisi mühendisi 18
Harita mühendisi 15
Kimya mühendisi 14
İnşaat mühendisi 6
Bilgisayar mühendisi 6
Gemi adamı 2
1500 tarım işçisi