Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri tamamlandı.



31 Ocak – 7 Şubat 2024 tarihleri arasında tamamlanan KPSS 2024/4 tercih sonuçlarının şubat ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı kadro dağılımı ve toplam kontenjan

Destek personeli 1443

Büro personeli 1088

Ziraat mühendisi 982

Veteriner hekim 652

Şoför 487

Gıda mühendisi 193

Orman muhafaza memuru 162

Koruma ve güvenlik görevlisi 155

Su ürünleri mühendisi 107

Orman mühendisi 81

Laborant 56

Biolog 33

Balıkçılık teknolojisi mühendisi 18

Harita mühendisi 15

Kimya mühendisi 14

İnşaat mühendisi 6

Bilgisayar mühendisi 6

Gemi adamı 2

1500 tarım işçisi