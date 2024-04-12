Tatilciler, kilit noktada kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşandı. Ankara-Samsun D-200 karayolu üzerindeki Balışeyh ilçesinden başlayan araç trafiği, Yahşihan ilçesine kadar uzadı. Yaklaşık 25 kilometre kadar oluşan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.



Yaşanan yoğunluk sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun kesiştiği kavşakta da araçlar tampon tampona ilerledi.



Ulaşımın aksamaması için de trafik ekipleri ise bölgede yoğun mesai harcıyor. Trafik akışının yoğun olduğu bazı noktalarda zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Karayolları ekipleri, bayram süresince trafiğin yoğun olduğu bazı kavşakları geçici olarak araç geçişine kapattı. Trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar artarak devam etmesi bekleniyor.