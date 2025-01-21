  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tatilde facia: Geceliği 30 bin TL'lik otel kül oldu, çok sayıda kişi öldü
Takip Et

Tatilde facia: Geceliği 30 bin TL'lik otel kül oldu, çok sayıda kişi öldü

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da bulunan ve geceliği yaklaşık hafta sonu 30 bin, hafta içi 23 bin TL olan otel 10 kişiye mezar oldu. 32 kişinin de yaralandığı faciadan birçok kişide oteldeki çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atlayarak kurtulmaya çalıştı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tatilde facia: Geceliği 30 bin TL'lik otel kül oldu, çok sayıda kişi öldü
Takip Et

Feci olay, şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında meydana geldi.

Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül'ün sahibi olduğu öğrenilen otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı.

Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül

Yarıyıl tatili olması sebebiyle büyük bir kısmı dolu olan otelde adeta can pazarı yaşandı.

Geceliği hafta sonu 30 bin liralık olan otele tatil için gelenler faciayı yaşadı.

İlk belirlemelere göre 10 kişiye mezar olan yangında, 32 kişi de yaralandı.

Birçok kişide oteldeki çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atlayarak alevlerden kurtulmaya çalıştı.

Onlarca vatandaşın umutla yakınlarından haber almayı beklediği faciada can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Gündem
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bolu'daki yangın faciasında 66 ölümüz var
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bolu'daki yangın faciasında 66 ölümüz var
Canan Karatay, hatalı tedavi uyguladığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı
Canan Karatay, hatalı tedavi uyguladığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı
SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 kişi öldü, 51 kişi yaralandı (Video)
Can kaybı 66'ya yükseldi, çok sayıda yaralı var
SON DAKİKA: İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katıldı
Ayşe Barım soruşturmasında oyuncu Nedim Saban ifadeye çağrıldı
Ayşe Barım soruşturmasında oyuncu Nedim Saban ifadeye çağrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlulardan hesap sorulması için adımlar atılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlulardan hesap sorulması için adımlar atılacak