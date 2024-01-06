TBMM Başkanı Kurtulmuş, gazetecilere yeşil pasaport teklifini değerlendirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’de düzenlenen bisiklet şenliğine katıldı ve gazetecilerin yeşil pasaporta ilişkin sorusunu cevapladı.

"Önünü açmak lazım"

Kurtulmuş, yeşil pasaporta ilişkin soruya, “Belli bir süre mesleğe emek vermiş olan değerli basın mensuplarımıza yeşil pasaport verilmesi gayet şık bir davranış olur. Herhalde 10 sene, 15 sene gibi bir süre mesleğe hizmet etmiş, emek vermiş olan arkadaşlarımızın yeşil pasaport almalarının önünü açmak lazım. Burada karar verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde teklif değerlendirilir. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda gazeteci arkadaşlarımızın yeşil pasaport alması mümkün olur” dedi.