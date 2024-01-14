TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İYİ Parti'nin ortak bildiri talebine olumlu yanıt
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti'nin terör saldırılarına ilişkin ortak bildiri talebine olumlu yanıt vererek, Meclis'teki partilerin grup başkanlıklarını ortak bildiri yayınlamaya davet etti.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olmasının ardından, İYİ Parti, TBMM'ye ortak bildiri yayınlama talebi verdi.
Bu talebe TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan olumlu yanıt geldi. Bildiriye katılmaları konusundaki yazı, Meclis'teki partilerin grup başkanlıklarına gönderildi.
Gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:
"Milletimizin Gazi Meclisimizden beklentisi, teröre karşı kararlı duruşumuzun gösterilmesidir. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hazırlayacağı bir ortak bildiri, 85 milyon vatandaşımızın terörle mücadeleye tam ve kararlı desteğinin de ifadesi olacaktır."