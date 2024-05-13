TEB Başkanı Üney: İlaç fiyat farkları artıyor, bu yıl vatandaşın cebinden 20 milyar lira çıkacak

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney, 14 Mayıs Eczacılık Günü ve Türkiye’de bilimsel eczacılığın 185’inci yılı sebebiyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bu yıl Eczacılık Haftasının temasını ‘Eczacı Varsa Hayat Var’ olarak belirlediklerini söyleyen Üney, ülkemizde cari sağlık harcamalarına GSYH içinde ayrılan payın OECD ülkeleri içinde son sırada olduğunu belirti. Bu oranının 2021’de yüzde 4.6 iken 2022’de yüzde 3.7’ye gerilediğini kaydeden Arman Üney, bu durumun hastaların cebinden çıkacak ilaç fiyat farklarının daha da artmasına yol açacağını belirtti. 2024 yılında katılım payı hariç vatandaşların cebinden 20 milyar lira ilaç farkı çıkacağını söyleyen Üney, “Önceden SGK en ucuz ilacın yüzde 30 fazlasına kadar ödeme yapabiliyordu. Şimdi bu oran yüzde 5’e düşürdü, aradaki farkı hastalarımız ödüyor” dedi.

“İlaç yokluğu azaldı ama yeniden başlayabilir”

İlaca erişimde geçmiş yıllarda yaşanan sorunların bir miktar azaldığının altını çizen Arman Üney, buna karşılık fiyat politikası sebebiyle bunun yeniden olabileceği emarelerinin görülmeye başladığını anlattı. Üney ilaç sektörünün yeni bir fiyat düzenlemesi beklediğini bildirdi.

“Fiyat arttıkça eczacı kârlılığı düşüyor”

İlaçta eczacı kârlılığıyla ilgili bir düzenleme yapıldığını ve ilacın fiyatına göre oran belirlendiğini hatırlatan Arman Üney, buna karşılık ilaç fiyatları yükseldikçe daha düşük kârlılık dilimine geçildiğini, bunun da genel kârlılık oranını azalttığını söyledi.

Eczacıların; kira, elektrik, su giderlerini karşılamakla zorlandığını dile getiren Üney, “Durum oranı artıran düzenlemenin daha gerisine gitti. Eczacılarımız istihdamı korumakta da zorlanıyor” dedi.

“Eczacılık fakültesi enflasyonuyla da mücadele edilmeli”

Türkiye’de eczacılık fakültelerinin kontrolsüzce açıldığını ve her yıl 5 bin mezun verildiğini aktaran Arman Üney, “Eczacılık fakültesi enflasyonu ile de mücadele edilmelidir. Çünkü uluslararası standartlarda kaliteli eczacılık eğitim için mesleki sürdürülebilirlik için artık yeni bir eczacılık fakültesi daha açılmamalıdır” diye konuştu.

Kamuda görev yapanlar ve emekli kamu eczacılarının özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizen Arman Üney, bunlara yönelik ayrımcılıktan da vaz geçilmesi gerektiğini belirtti.

“İlaca kolay erişim için kapsamlı yerli üretim şart”

Yerli ve milli ilaç üretimine çok önem verdiklerini dile getiren Üney, sektörün ana hedeflerinden birisinin dışa bağımlı olmayan ilaç sanayi olması gerektiğini dile getiren Üney, “İlaç yokluklarının önüne geçebilmenin yolu, her ilaca kolay erişebilmenin yolu, kapsamlı bir yerli ilaç üretiminden geçmektedir” ifadelerini kullandı.