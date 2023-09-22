Terör operasyonlarında çok sayıda gözaltı

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Ekipler, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan ve firari oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için kent genelinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bakan Yerlikaya: 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari, Şanlıurfa, Muş, Antalya İl Jandarma Komutanlıkları, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce müşterek operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyon sonucunda, Irak'ta terörist faaliyetlerde bulunan "Rosida" kod adlı Helin Özgören ile "Hogir Armanç" kod adlı Özer Yıldırım güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildiren Yerlikaya, operasyonu yapan jandarma ve emniyet teşkilatlarını tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." paylaşımında bulundu.​​​​​​​

MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristi başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirdi." açıklaması yaptı.

MLKP operasyonunda 12 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşma kapsamında, MLKP'ye üye 18 şüpheli tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen 13 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

Ekiplerin 6 şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Tekirdağ merkezli DEAŞ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Tekirdağ merkezli 9 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı çalışma ve takiple Tekirdağ, Adıyaman, İstanbul, Adana, Bursa, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Aralarında terör örgütü DEAŞ'ın finansman sorumlusunun da olduğu iddia edilen 17 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Balıkesir'de 6 gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen Irak uyruklu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, örgüt içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen bu kişilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, sabah eş zamanlı yaptıkları baskınlarda bu kişilerden 5'ini yakaladı. Ayrıca, bu adreslerdeki aramalarda dijital malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden B.A'nın Irak'ta daha önce bazı bölgelerde DEAŞ'ın sözde polis güçlerinden sorumlu olduğu, H.A'nın ise bu ülkede örgüt içinde bomba eğitimi aldığı belirlendi.

Polis, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

İzmir'de 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK/YPG soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adreslere sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı, diğer şüphelilerin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Şüpheliler terör örgütüne üye olmak ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmakla suçlanıyor.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.