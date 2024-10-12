Terör örgütü lideri Gülen’in yeni adresi ifşa edildi! 1 milyon dolarlık eve rızası dışında götürüldü

FETÖ ile bağını koparan eski örgüt üyelerinin 2021 yılında kurduğu 'f-watch.net' internet sitesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni evinin fotoğrafları da yer aldı.

Gülen rızası dışında adres değişikliği yaptı

Konuyla ilgili yapılan haberde nisan ayından bu yana ciddi sağlık sorunları yaşayan Fettullah Gülen’in rızası olmadan FETÖ yönetimi tarafından başka bir yere götürüldüğü söylendi. Bu adres değişikliğinde, FETÖ elebaşı Gülen'in olası ölümü halinde örgütün finansal kaynaklarını ele geçirme niyetiyle bilinen ve Gülen'in kişisel bakımından sorumlu olan Cevdet Türkyolu ile 15 Temmuz darbe girişiminin başaktörlerinden Mustafa Özcan'ın da söz sahibi olduğunun altı çizildi.

Adrses ifşa edildi

1999'dan beri yaşadığı Pensilvanya'nın Saylorsburg kasabasındaki konuttan ayrılarak taşındığı yeni evin adresi ve fotoğrafları ifşa edildi.

Haberde “F. GÜLEN'in kaçırıldığı, "Kennel Rd. 260" adresinde bulunan ve değeri 1 milyon dolar olan ev, Cevdet TÜRKYOLU ve çocuklarına ait Meserret LLC şirketi tarafından satın alındı” denilerek adresi ifşa edildi.

“1 milyon değerindeki ev Cevdet Türkyolu’nun çocuklarına ait”

Habere göre terör örgütü liderinin konakladığı 1 milyon dolar değerindeki ev, FETÖ firarisi Cevdet Türkyolu’nun çocuklarının sahip olduğu şirket tarafından satın alındığı belirtildi.

FETÖ’nün finansal kaynaklarını ele geçirme iddiası

Haberde Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan’ın örgütün finansal kaynaklarını ele geçirme niyetinde olduğu da belirtildi.

FETÖ’nün tehlikeli doğasını ortaya çıkarmak istiyorlar

Amerika Birleşik devletlerinde yaşayan ve örgüt içinde muhalif hale gelen FETÖ mensupları siteyi kurma amaçlarını FETÖ’nün tehlikeli doğasını ortaya çıkarmak olarak anlatıyor.