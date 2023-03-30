TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 64 yıldır düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Tören 30 Mart 2023 Perşembe günü sa TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda yapıldı. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nde bu yıl Basın, TV-Radyo ve İnternet ana başlıkları altında toplam 43 ödül verildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto törenin açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri kurumumuzun kuşkusuz en değerli ödüllerinden biridir. Halkın haber alma hakkı, doğruları, gerçekleri öğrenme hakkı için uğraş veren gazetecilerin bir yıllık çabaları içinden en değerlilerini seçmek kolay bir iş değildir. Ciddi bir çalışma gerektirir. Bu nedenle ödüle değer görülen gazeteci kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz kötü koşullarda gazetecilik mesleğini zirvede tutmaya çalışmak gerçekten de bir başarı ve yiğitlik örneğidir de. Bu yıl ödül törenimizi iç ferahlığı içinde geçirememenin sıkıntısını da yaşıyoruz. Ülkemizi sarsan siyasi çalkantıların, hak ve özgürlüklere konulan engellerin, düşünceyi ifade özgürlüğünün gasp edilmesinin, kadına şiddetin, ırkçılığın yanı sıra ülke bir de doğal afetlerin hışmına uğradı. Yılların getirdiği ihmallerden ders alamamanın sonucu olarak depremle ve de peşi sıra gelen selle 11 ilimizde yoğun ölümlerle karşılaştık. Bu doğal afetler yalnız sivil yurttaşlarımızı değil kamu çalışanlarını en çok da habercilik görevini yapmak isteyen meslektaşlarımızı zor durumda bırakmıştır. 6 Şubat’tan bu yana doğal afetlerde 33 gazeteci arkadaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Tümüne rahmet diliyorum. Ülkemde hala tüm özverisine rağmen gazetecilerin gerçek değerini bulamaması üzücü. Yasaklamalar, sansür, haberin karartılması, gizlenmesi gazetecilik mesleğine vurulan en büyük darbedir. Törende göreceğiniz gibi mesleğini aşkla yapan, korkmadan yazıp çizen yiğit meslektaşlarımız da var. Bu ödüller de onların çabalarının meyvesi. Onları gururla selamlıyorum. Gazeteci kardeşlerimi tebrik ederken onları ödüllere değer gören seçici kurulumuza da şükranlarım var. Umarım demokrasinin, özgürlüğün yeşerdiği, çiçek açtığı daha güzel bir gelecekte böylesi törenlerde daha sık bir araya gelme şansını buluruz.”

SİYASAL HABER ÖDÜLÜ İSMAİL ARI’NIN

İsmail Arı BirGün Gazetesi’nde 4 Eylül, 18-28 Kasım ve 11 Aralık 2022 tarihlerinde yayınlanan “Bakan Varank ile ilgili” başlıklı haberleri ile ödüle değer bulundu. İsmail Arı ödülünü TGC Saymanı İhsan Yılmaz’dan aldı.

Meltem Kara Söyleyenoğlu Posta Gazetesi’nde 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan “Konutta maliyet oyunu/Dönüşümde müteahhitin maliyet oyunu” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Söyleyenoğlu’na ödülünü Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut verdi.

Semih Şahin-Muammer İrtem Demirören Haber Ajansı’nda 24 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan “Boşaltılmak istenen evde bir yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Şahin ve İrtem’e ödülünü TGC Genel Sekreter Yardımcısı Nuray Karagöz verdi.

HABER TOPLUM ÖVGÜ BİRGÜN GAZETESİ’NDEN DİLAN ESEN’İN

Seçici Kurul ayrıca Dilan Esen’i BirGün Gazetesi’nde 21 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan “Çocuk evinde çocuk anneler!” başlıklı haberiyle övgüye değer gördü. Esen’in plaketini TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Üyesi İrem Barutçu verdi.

Dilek Yaman Demir Sabah Gazetesi’nde 15 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan “Hastanede Dehşet” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Demir’e ödülünü TGC Denetim Kurulu Başkanı Mustafa Bakacak verdi.

Kadir İncesu Evrensel Gazetesi’nde 8 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan “Bir kitap ile bir kilo peynir arasında kalmak” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. İncesu’ya ödülünü TGC Başkanı Turgay Olcayto verdi.

Seçici Kurul bu yıl yapılan başvurulardan ödüle değer çalışma göremedi.

Köşe Yazısı Ödülü, Cumhuriyet’ten Arif Kızılyalın’ın

Arif Kızılyalın Cumhuriyet Gazetesi’nde 17 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan “Vakıf görünümlü tekke ve zaviyeler” başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu. Kızılyalın’a ödülünü İnternet Seçici Kurulu Üyesi Ümit Aslanbay verdi.

SAYFA DÜZENİ ÖDÜLLER

a) Birinci Sayfa Düzeni:

Selçuk Selman Özger Hürriyet Gazetesi’nde 25 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan “birinci sayfa”sıyla ödüle değer bulundu. Selçuk Selman Özger’e ödülünü Onur Kurulu Ahmet Özdemir verdi.

Birinci Sayfa Düzeni Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, İbrahim Ersoy Diyar’ın Milliyet Gazetesi’nde 16 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan “birinci sayfa”sını övgüye değer gördü. İbrahim Ersoy Diyar’a plaketini önceki Onur Kurulu Üyesi Mustafa Dolu verdi.

Murat Akkuş Milliyet Gazetesi’nde 27 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan “10-11. İç Sayfa”larıyla ödüle değer bulundu. Murat Akkuş’a ödülünü Basın Seçici Kurul Üyesi Gürsel Çelikkanat verdi.

İç Sayfa Düzeni Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Barış Can Sarıkaş’ın BirGün Gazetesi’nde 20 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan “Kupaların Kupası başlıyor” sayfasını övgüye değer gördü. Sarıkaş toplantıya katılamadı. Sarıkaş’ın plaketini Dilan Esen TGC Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Güç’ten aldı. Dilan Esen, Barışcan Sarıkaş’ın mesajını iletti.

Karikatür Ödülünü Musa Kart aldı

Seçici Kurul, TGC Yönetim Kurulu’nun önerisi olan Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği’nin 8. maddesinin c fıkrası uyarınca karikatür sanatına verdiği emeği dikkate alarak Musa Kart’ı Karikatür dalında ödüle değer buldu. Musa Kart’ın ödülünü Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk verdi.

FOTOĞRAF ÖDÜLÜNÜ SELAHATTİN SÖNMEZ ALDI

Selahattin Sönmez Hürriyet Gazetesi’nde 7 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan “Bari Siz Yapmayın” fotoğrafıyla ödüle değer bulundu. Sönmez’e ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Güç verdi.

FOTOĞRAF ÖVGÜ LEYLA KOÇ ÜZÜM’ÜN

Seçici Kurul ayrıca, Leyla Koç Üzüm’ün BirGün Gazetesi’nde 10 Mart 2022 tarihinde yayınlanan “Feminist İsyan: Sokaklardan birbirimizden vazgeçmeye niyetimiz yok (Mor Çerçeve)” fotoğrafını övgüye değer gördü. Leyla Koç Üzüm plaketini Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Murat Erdin’den aldı.

TELEVİZYON-RADYO ÖDÜLLERİ

TV HABER ÖDÜLÜ’NÜ HALK TV’DEN FERİT DEMİR ALDI

Ferit Demir Halk TV’de 21 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan “İliç’te siyanür sızıntısı” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Ferit Demir’in ödülünü TGC Başkan Yardımcısı Doğan Şentürk verdi.

TV HABER ÖVGÜ HABER GLOBAL’DAN ELA SEZEN VE BİLAL SÖYLEYENOĞLU’NUN

Seçici Kurul ayrıca, Ela Sezen ve Bilal Söyleyenoğlu’nun Haber Global’de 29 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan “50 kişiye bir emlakçı düşüyor” başlıklı haberini övgüye değer gördü. Sezen ve Söyleyenoğlu’nun plaketini Radyo TV Seçici Kurul Üyesi Prof. Dr. Şükran Kuyucaklı Esen verdi.

TV HABER ARAŞTIRMA ÖDÜLÜNÜ FOX TV’DEN GÜLŞAH İNCE, AYHAN DURSUN VE MUSTAFA SOYBAŞ ALDI

Gülşah İnce, Ayhan Dursun ve Mustafa Soybaş Fox TV’de 26-27-28 Ekim 2022 tarihlerinde yayınlanan “Cumhuriyet fabrikaları” başlıklı araştırması nedeniyle ödüle değer bulundu. İnce, Dursun ve Soybaş’ın ödülünü TGC Başkan Vekili Vahap Munyar verdi.

TV HABER ARAŞTIRMA ÖVGÜ HABERTÜRK TV’DEN ÖZNUR KARSLI ÇETİNER’İN

Seçici Kurul ayrıca, Öznur Karslı Çetiner’in Habertürk TV’de 12 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan “EYT’nin isim annesi” başlıklı araştırmasını övgüye değer gördü. Çetin’e plaketini TGC Genel Sekreter Yardımcısı Nuray Karagöz verdi.

TV HABER PROGRAM ÖDÜLÜ’NÜ MELİKE ŞAHİN VE CUMHUR ÇATKAYA ALDI

Melike Şahin-Cumhur Çatkaya NTV’de 11 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan “Güncel Dosya-Can Pahasına” haber programıyla ödüle değer bulundu. Şahin ve Çatkaya’nın ödülünü Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Güldağ verdi.

TV BELGESEL ÖDÜLÜ NESLİHAN SEMERCİ’NİN

Neslihan Semerci TRT 2’de 7 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan “Müzikli bir göç masalı” başlıklı belgeseli nedeniyle ödüle değer bulundu. Neslihan Semerci’ye ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Göksu verdi.

TV BELGESEL ÖVGÜ NTV’DEN YAĞIZ ŞENKAL, BAHATTİN DEMİR VE CANSAN KUDU’NUN

Seçici Kurul ayrıca, Yağız Şenkal- Bahattin Demir- Cansan Kudu’nun NTV’de 18 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan “Ruanda Afrika’nın yükselen yıldızı” başlıklı belgeselini övgüye değer gördü. Bahattin Demir deprem bölgesinde olduğu için törene katılamadı. Yağız Şenkal ve Cansan Kudu’nun plaketini TGC Yedek Yönetim Kurul Üyesi İsmail Özmeral verdi.

TV KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜNÜ HİLAL SOLMAZ ALDI

Hilal Solmaz KRT’de 12 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan “Şehir Işıkları: Bir Ömür Arif Keskiner” başlıklı programıyla ödüle değer bulundu. Solmaz’a ödülünü TGC Başkanı Turgay Olcayto verdi.

TV KÜLTÜR SANAT ÖVGÜ MURAT ÖZER’İN

Seçici Kurul ayrıca, Murat Özer’i TRT Müzik’te 22 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan “Heybemdeki Türküler” başlıklı programıyla övgüye değer gördü. Murat Özer plaketini TGC Balotaj Kurulu Üyesi Haşmet Yavuz’dan aldı.

TV SPOR PROGRAMI ÖDÜLÜNÜ TRT SPOR’DAN ERTUĞ İLHAN ALDI

Ertuğ İlhan TRT Spor’da 13 Ekim-28 Aralık 2022 tarihlerinde yayınlanan “Unutulmaz” “(Halil Mutlu ve Ahmet Ayık)” adlı spor programı ile ödüle değer bulundu. İlhan’a ödülünü TGC yedek Yönetim Kurulu Üyesi Olay Tan verdi.

TV SPOR PROGRAMI ÖVGÜ DENİZ GİRGİNKOÇ NAZİK’İN

Seçici Kurul ayrıca, Deniz Girginkoç Nazik’i TRT Spor ’da 19 Ekim-2 Kasım 2022 tarihlerinde yayınlanan “Dünya Kupası hikâyeleri” programı ile övgüye değer gördü.

TV KAMERA ÇALIŞMASI ÖVGÜ 24 TV’DEN UĞUR TÜNEY’İN

Seçici Kurul Uğur Tüney’i 24 TV’de 6 Mart 2022 tarihinde yayınlanan “Bombardıman paniği” çalışmasıyla övgüye değer gördü. Tüney’in Plaketini TGC Balotaj Kurulu Üyesi Serkan Ocak verdi.

RADYO HABER-PROGRAM ÖDÜLÜNÜ NTV RADYO’DAN ADNAN BOSTANCIOĞLU ALDI

Adnan Bostancıoğlu NTV Radyo’da 4 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan “Köşedeki kitapçı: Turgut Uyar 95 yaşında” programıyla ödüle değer bulundu. Bostancıoğlu mazereti nedeniyle törene katılamadı yerine DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren ödülünü Radyo-TV Seçici Kurul Üyesi Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen’den aldı.

İNTERNET ÖDÜLLERİ

İNTERNET HABER ÖDÜLÜNÜ DİKEN.COM.TR’DEN MESUDE ERŞAN ALDI

Mesude Erşan 11 Ağustos 2022 tarihinde diken.com.tr ’de yayınlanan “Üreme ve cinsel sağlık hizmetleri yasada var, pratikte yok!” başlıklı haberi nedeniyle ödüle değer bulundu. Erşan ödülünü Karikatürist Musa Kart’tan aldı.

İNTERNET HABER ÖVGÜ AKIN BODUR’UN VERİLDİ

Seçici Kurul ayrıca, Akın Bodur’un 3 Kasım 2022 tarihinde Gazete Durum’da yayınlanan “Tarlalar krom zenginleştirme tesisine dönüştürülecek” başlıklı haberini övgüye değer gördü. Ödülü Akın Bodur adına TGC Balotaj Kurulu Üyesi Serkan Ocak aldı.

İNTERNET RÖPORTAJ ÖDÜLÜ SEYHAN AVŞAR’IN

Seyhan Avşar 21 Haziran 2022 tarihinde halktv’de yayınlanan “Bir Aktroll'ün İtirafları” konulu röportajı nedeniyle ödüle değer bulundu. Avşar ödülünü TGC Kültür Sanat Komisyonu Sekreteri Fatma Batukan’dan aldı.

İNTERNET ÖZGÜN KÖŞE YAZISI ÖDÜLÜNÜ ATİLLA TÜRKER ALDI

Atilla Türker 3 Ekim 2022 tarihinde ajansspor'da yayınlanan “Beşiktaş'ta boru davası” başlıklı köşe yazısı ile ödüle değer bulundu. Türker ödülünü TGC Genel Sekreter Sibel Güneş’ten aldı.

İNTERNET ÖZGÜN KÖŞE YAZISI ÖVGÜ

Seçici Kurul ayrıca, Cengiz Erdinç’i 28 Nisan 2022 tarihinde kısadalga.net’de yayınlanan “Sararmış Bir Aile Fotoğrafı” başlıklı köşe yazısı nedeniyle övgüye değer gördü. Cengiz Erdinç törene katılamadığından plaketini TGC Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Güç aldı.

NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği kapsamında 2022 Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün, “kamu yararını temel alan, basın meslek ilkelerine uygun araştırmacı gazetecilik alanında yaptığı başarılı çalışmalar” nedeniyle Çiğdem Toker’e verilmesini kararlaştırdı.

Çiğdem Toker ödülünü TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’ten aldı. Toker ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Nezih Demirkent denildiğinde birçok olgu ve iyi şey insanın aklına aynı anda geliyor: Ekonomi gazeteciliği, gazetecilik meslek ilkeleri ve değerleri, dayanışma, yerel medyanın önemi. Yüz yüze tanışma şansı bulamasam da özellikle ekonomi muhabirliği yıllarım süresince, Nezih Demirkent’in gazetecilik mesleği için yaptıklarına savunduklarına tanıklık ettik, önemini hissettik. Nezih Demirkent’in yazıları ve yaptıklarıyla var ettiği gazetecilik çizgisi günümüz kuşaklarına ışık tutacak bir kalıcı değer içerir. Bu nedenle TGC'nin Nezih Demirkent adını taşıyan bir ödüle layık görmesi benim için özel bir anlam taşıyor. Hissettirdiği kıvancın yanı sıra sorumluluk da yüklüyor."

KADIN HABERİ ÖDÜLÜ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği çerçevesinde Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun önerilerini değerlendirdi. Üç habere ödül verilmesi kararlaştırıldı.

Yaren Çolak’ın hazırladığı BirGün Gazetesi'nde 29 Temmuz 2022’de yayımlanan “Kadınlar Gerici Baskılara Karşı İsyanda - Rejimler Farklı Mücadeleler Benzer” başlıklı röportajına ödül verilmesini kararlaştırdı.