TGC’den EKONOMİ’ye iki ödül

İSTANBUL - EKONOMİ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 65. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. ‘Gazetecilerin gazetesi’ EKONOMİ, törende iki ödülle taçlandırıldı. EKONOMİ Gazetesi Muhabiri Yener Karadeniz, 10 Nisan 2023 tarihli “Kapalıçarşı dövizde yeniden operasyon merkezine dönüştü” başlıklı haberiyle Yılın Basın Ekonomi Ödülü’nü almaya hak kazandı. EKONOMİ Gazetesi Haber Koordinatörü Mustafa Kemal Çolak da bağımsız, objektif habercilik yapması, ekonomi alanında uzman habercilerin yetişmesinde ortaya koyduğu rehberlik, mesleki dayanışmanın sürdürülmesinde gösterdiği özen nedeniyle Nezih Demirkent Özel Ödülü’ne layık görüldü. Törenin açılışında konuşan TGC Başkanı Vahap Munyar, yaptığı açıklamada TGC’nin kurulduğu günden bu yana bağımsız ve bağlantısız gazetecilik yapılabilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Düzenlenen ödüllerin de bağımsız ve bağlantısız gazeteciliğin desteklenmesinde önemli rol oynadığına işaret eden Munyar, “Bu yarışmaya katılan meslektaşlarım ürettikleri haberleriyle, programlarıyla, köşe yazıları ve fotoğraflarıyla ülkede koşullar ne olursa olsun haberin özgür dolaşımına çok önemli bir katkı sunuyorlar. Yılmadan büyük emek vererek yurttaşlarımızı bilgilendirmeye devam ediyorlar” dedi.

Munyar: Akreditasyon uygulamalarından artık vazgeçilmeli

Gazeteciliğin yurttaşların haber almasına ve gerçekleri öğrenmesine hizmet eden bir meslek olduğuna vurgu yapan Munyar, sözlerini şöyle sürdürdü: “İçinde bulunduğumuz coğrafyada her gün yeni bir gerilimli gündeme uyanıyoruz. Bu gerilimin ortasında bizlere düşen sorumluluklar da artıyor. Bizler Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde de yer aldığı gibi halkın bilgi edinme hakkı uyarınca, haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüğünü kullanırken sonuçları ne olursa olsun, gerçekleri çarpıtmadan aktarmak zorundayız. Başta barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü laiklik ve insan hakları olmak üzere; insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunmalıyız. İnsanlar, uluslar ve topluluklar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınmalıyız. Bunları yapabilmemiz için de gazetecilerin engellenmemesi, haberin suç sayılmaması gerekiyor. Gazeteciler olarak her zamankinden daha çok dayanışmaya ihtiyacımız var. Siyasetin yükselen temposunda gazeteci, rekabet nedeniyle de olsa, bir başka gazeteciye bilinçli ve açık, mesleki zarar vermekten kaçınmalıdır. Bir meslektaşının yayınını engelleyici ve yanıltıcı davranışlarda bulunmamalıdır. Gazeteci mesleki nedenlerle zor durumda kalan meslektaşlarıyla dayanışma içinde olmalıdır. Ülkemizde demokrasinin güçlenmesi için de atılması gereken birçok adım bulunuyor. Öncelikle meslektaşlarımız işten atılma, gözaltına alınma, tutuklanma, hedef gösterilme, sözlü ve fiziksel saldırıya uğrama tehdidi altında olmadan gerçeğin peşinde koşarak haber yapabilmelidir. Meslektaşlarımıza yönelik tüm haksız ve hukuksuz saldırılar engellenmeli, saldırganlar cezalandırılmalıdır. Her görüşten yurttaşın oyunu alarak göreve gelen siyasi partiler, her görüşten gazetecinin etkinliklerini izlemesine olanak sağlamalıdır. Akreditasyon uygulamalarından artık vazgeçilmelidir. Gazeteciler yurttaşların haber alma hakkı için peşinde koştuğu gerçeğe hepimizin ihtiyacı olduğunu unutmamalıyız.”

ÖDÜL ALAN MESLEKTAŞLARIMIZ…

-Siyasal Haber Ödülü: Murat Ağırel, Cumhuriyet

- Ekonomi Ödülü: Yener Karadeniz, Ekonomi Gazetesi

- Ekonomi Övgü: Miyase İlknur, Cumhuriyet

-Toplum Ödülü: Murat Solak-Özgür Eren, DHA

- Toplum Övgü: İsmail Arı, Birgün

- Eğitim Ödülü: Mustafa Kömüş, Birgün

- Eğitim Övgü: Figen Atalay, Cumhuriyet

- Sağlık Ödülü: Merve Kılıç Dokuzoğlu, Cumhuriyet

- Spor Ödülü, Eren Tutel, Birgün

- Spor Övgü: Cumhur Önder Arslan, Cumhuriyet

- Köşe Yazısı Ödülü: Belma Akçura, Milliyet

- Araştırma Ödülü: Çiğdem Yılmaz, Milliyet

- Röportaj- Söyleşi Ödülü: Deniz Güngör, Birgün

- Birinci Sayfa Düzeni Ödülü: Arif Dizdaroğlu, Hürriyet

- Birinci Sayfa Düzeni Övgü: Ece Kurtuluş Dursun, Cumhuriyet

- İç Sayfa Düzeni Ödülü: Seçil Kaya, Sabah

- İç Sayfa Düzeni Övgü: Buse İlkin Yerli, Birgün

- TV Haber Ödülü: Devrim Tosunoğlu, TV 100

- TV Haber Araştırma Övgü: Öznur Aslan Doğan, Fox TV (Now)

- TV Haber Program Ödülü: İpek Özbey, Sözcü TV

- TV Belgesel Ödülü: Özge Akkoyunlu, TRT

- TV Belgesel Övgü: Yaşar Kavas, Sözcü TV

- TV Kamera Çalışması Ödülü: Halil Kahraman, CNN Türk

- TV Kamera Çalışması Övgü: Hasan Bozbey, DHA

- Radyo Program Ödülü: Zeynepgül Alp, NTV Radyo

- İnternet Haber Ödülü: Asuman Aranca, T24.com.tr

- İnternet Haber Övgü: Mehmet Baran Kılıç, diken.com.tr

- İnternet Röportaj Övgü: Ömer Karakuş, Journo.com

- İnternet Özgün Köşe Yazısı Ödülü: Şefik Kahramankaptan, sanattanyansımalar.com

- Dijital Platform Haberi Ödülü: Özden Demir, DW+90

- Nezih Demirkent Özel Ödülü: Mustafa Kemal Çolak, Ekonomi Gazetesi

- Niyazi Dalyancı Barış Gazeteciliği Ödülü: Prof. Dr. Sevda Alankuş

- Kadın Haberi Ödülü: Birgün Gazetesi