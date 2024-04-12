THY uçağı Bükreş'e acil iniş yaptı: Bomba ihbarı yapıldı
Türk Hava Yolları’nın Varşova-İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağı Bükreş'e acil iniş yaptı. Yapılan bomba ihbarı nedeniyle uçağın acil iniş yaptığı öğrenildi.
TK1766 sefer sayılı uçuşu yapmak üzere Varşova’dan kalkış yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pilotları Romanya hava sahası üzerindeyken yapılan bomba ihbarı nedeniyle acil iniş talebi deklare etti.
Bükreş Havalimanı’ndaki kontrolörlerle yapılan görüşme sonrası emniyetli bir şekilde iniş yapan uçağı acil durum ekipleri karşıladı.
Tüm yolcuların indirildiği uçakta özel ekipler bomba araması yaptı.
TC-JVS kuyruk tescilli uçağın sefere devam edip etmeyeceği konusunda bir açıklama yapılmadı.