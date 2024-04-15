THY'den iptal edilen seferlere dair ücretsiz rezervasyon açıklaması
THY, İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası iptal edilen seferler (Irak, Ürdün ve Lübnan) için 31 Mayıs'a kadar ücretsiz rezervasyon değişikliği yapılabileceğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), İran ile İsrail arasında yaşanan gerginlik nedeniyle iptal edilen Irak, Ürdün ve Lübnan seferleriyle ilgili yolcuların ücretsiz rezervasyon değişikliği yapabileceğini duyurdu. THY'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:
* Değerli Yolcularımız, Irak, Ürdün ve Lübnan’daki mevcut durum sebebiyle, 13 NİSAN 2024 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 13 NİSAN 2024 - 22 NİSAN 2024 (dahil) tarihleri arasındaki Irak, Ürdün ve Lübnan varışlı ve çıkışlı seferlere kayıtlı tüm yolcularımızın 22 NİSAN 2024 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla:
1) Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır.
2) İade talepleri: Bilet kuralları kapsamında yapılacaktır.
3) Bilet süresinin uzatılması: Değişiklik cezası alınmaksızın biletin geçerliliği 31 MAYIS 2024 (Dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir.
4) İlgili uygulamalar Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacaktır.