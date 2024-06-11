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THY'den Kurban Bayramı için 90 ek sefer

THY'nin Kurban Bayramı tatili için 90 ek sefer düzenleyeceği bildirildi.

Haber Merkezi
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THY'den Kurban Bayramı için 90 ek sefer
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Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı tatili için mevcut uçuşlara ek olarak 90 sefer planladığını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket, tatil kapsamında 13-23 Haziran'da 18'i AJet'in olmak üzere toplam 90 ilave sefer düzenleyecek.

Hava yolu şirketi, yolcu ve istasyonlardan gelecek taleplere göre ilave seferlerde güncelleme yapabilecek.

 

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