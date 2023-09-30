Ticaret Bakanı Bolat'tan İsveç'teki provokasyona tepki

Bolat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin tepkisini ifade etti.

Eylemin, polis korumasında yapıldığına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"İsveç'te Stockholm Büyükelçiliğimiz yakınlarında polis koruması eşliğinde Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan çirkin eylemi lanetliyorum. Gerçekleştirilen bu terörist eylem, sadece Sayın Cumhurbaşkanı'mıza değil, Türk milletine ve değerlerimize yapılan alçak bir saldırıdır. Cumhurbaşkanı'mızı ve ülkemizi hedef alan bu çirkin eylemin sorumluları hakkında İsveç makamlarını gerekeni yapmaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz."