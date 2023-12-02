TİSK Ortak Yarınlar sosyal sorumluluk ödülleri sahiplerini buldu

Mehmet KAYA

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından başlatılan ve son yıllarda Ortak Yarınlar adı altında sürdürülen sosyal sorumluluk projeleri ödül programı 2023 yılı sonuçları belli oldu. Ankara’da düzenlenen törende ödüller sahiplerini buldu.



Törenin açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal sorumluluk alanında bütün faaliyetlerin takdire değer bulduğunu, geliştirilen her bir projenin insanlığın birikimine katkı veren değerli girişimler olduğunu vurgulayarak, “Kıymetli olan-hiç kuşkusuz- taş üstüne taş koyarak; ülkemiz, milletimiz, insanlık ve çalışma hayatının geleceği adına sosyal sorumluluk üstlenerek çözüm üretmek, elini taşın altına koymak ve insanlığa katkı sağlamaktır” dedi.



TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da konuşmasında, başta deprem olmak üzere üyelerin katkısıyla 2023’te çok önemli sonuçlara ulaştıklarını belirterek, her yıl katılımcı sayısının arttığı Ortak Yarınlar programını çok önemsediklerini kaydetti. Akkol, özellikle deprem bölgesindeki faaliyetlerin devamlılığı konusunda TİSK’e üye firmaların hassas olduğunu belirterek teşekkür etti ve tüm imkanı olan kişi ve kurumları hem genel olarak sosyal sorumluluk projeleri uygulamaya, hem de deprem bölgesindeki faaliyetlerini devam ettirmeye çağırdı.



Bu arada, Ortak Yarınlar ödül programı kapsamında ödül kazanan projeler ve katılımcıların bağışlarıyla, Tohum-Eğitim, Kültür ve Doğa Derneği iş birliğinde TİSK tarafından hayata geçirilen “Yeşile Ortak Ol” kampanyası çerçevesinde Çanakkale’(de “Cumhuriyet’in 100.yılında Ortak Yarınlar Hatıra Ormanı” oluşturulduğu bildirildi.

Ödül kategorileri ve ödül kazananlar

Jüri ve ardından halk oylaması ile belirlenen projelere ödülleri törenle verildi. Ödül alan projeler ve uygulayıcı kurum ve kuruluşları şöyle:



Yeşil Dönüşüm Kategorisi: Atık lastiklerden ses bariyeri-ICA İÇTAŞ, Akıllı ambalaj-Unmaş Unlu Mamüller, Yeşil yarınlar GES projesi-Şeker-İş sendikası Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Diğer: Zihinsel engelliler korumalı işyeri-Arçelik, Otizmli bireyler lojistikte NHL Sağlık Lojistik, Ada sokağı sponsorluğu ve kariyer danışmanlık projesi-TEMSA Skoda Sabancı Ulaşım.



Dijitalleşme: ATONET üye hizmetleri platformu-Ankara Ticaret Odası, Yapay zeka ile hidroloji tahmini-Entek Elektrik Üretim, Ham petrol süreçleri optimizasyonu-TÜPRAŞ.



İş Sağlığı ve Güvenliği Özel ÖdülüB Yalnız çalışan sistemi-Aka Otomotiv Sanayi, Vinç etki alanı-ERDEMİR, İSG kültürel dönüşüm ve etkin liderlik projesi-TAT Gıda.



Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Kadınlar için Fayda Yaratanlar: Bu iş eşitlik işi: Borçelik Çelik Sanayi, Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü-Bunge Gıda sanayi, KASGA Üretim ve Beceri Odaklı Kadın Sosyal Gelişim Atölyesi-Eskişehir OSB.



Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Gençlerin Yolunu Açanlar: Talent pick-up-Anadolu Isuzu, Tasarım Fabrikası-İstanbul Kültür Üniversitesi, TEMSA Talen Station-TEMSA Skoda Sabancı Ulaşım.



İşimizin Yarını: Yarınlar birlikte mümkün-ÇİMSA, Dinamik kariyer ve dijital yetkinlik yönetimi-TOFAŞ, Bağlılık, kültür ve dönüşüm yönetimi-Türk Traktör.



Jüri Özel Ödülü: Benim kulübüm Yeşilay proesi ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve TİSK Mikrocerrahi Vakfı.



Afet Sonrası Dayanışma Özel Ödülü: IC İbrahim Çeçen Vakfı Yaşam Alanı-IC Holding, Umut Kent-Koç Holding, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Hatay’da”-Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ve Palsy Türkiye.



Birlikte Mümkün: Odak projesi-İbdi İbrahim İlaç, ANİM.İST İstanbul Animasyon Platformu-Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, Ulusal kutup araştırmaları-TÜBİTAK MAM.