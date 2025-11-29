TOKİ 500 bin sosyal konut yapılacak ilçeler! TOKİ 500.000 sosyal konut inşaat haritası gündemin merak konusu. Kullanıcılar TOKİ’nin inşa edeceği konutlar için hangi ilçeleri belirlediğini merak ediyor. Bu konuda ise TOKİ’den net açıklama geldi.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT YAPILACAK İLÇELER!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 81 ilde 500 bin yeni sosyal konut projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Proje kapsamında konutlar 1+1 ve 2+1 tiplerinde, yatay mimari anlayışı ve geleneksel mahalle dokusuna uygun olarak inşa edilecek. TOKİ’nin bu hamlesi, özellikle şehirleşme ve konut ihtiyacının yoğun olduğu bölgelerde büyük bir sosyal dönüşüm başlatacak.

Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak belirlendi. İstanbul, sosyal konut üretiminde ilk sırada yer alırken, Asya ve Avrupa yakalarındaki belirlenen bölgelerde 100 bin sosyal konutun inşa edileceği açıklandı. Ankara ve İzmir’de de şehir merkezlerinden çevre ilçelere uzanan geniş bir alanda konutlar yükselecek.

Bu kapsamda, kıyı ve iç bölgelerdeki birçok ilçede vatandaşların uygun fiyatlarla konut sahibi olabilmesi hedefleniyor. TOKİ yetkilileri, projeyle hem şehir merkezlerindeki nüfus yoğunluğunu dengelemeyi hem de sosyal konutlara erişimi kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

TOKİ 500.000 SOSYAL KONUT İNŞAAT HARİTASI

Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.

İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.

Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.

Konya'da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.