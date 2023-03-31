TOKİ İstanbul Silivri Çatalca Konutları kura çekimi yapıldı: Sorgulama listesi

TOKİ'nin İstanbul Silivri ve Çatalca'da inşa edeceği toplam 740 adet konut için kura çekilişi yapıldı.

Çatalca'da 540 konut yapılacak. Silivri Selimpala'da ise 200 adet konut inşa edilecek.

Dün de İstanbul Tuzla'da 20 bin 920 konutun kura çekilişi yapılmıştı.

İstanbul'da TOKİ tarafından yaıpalacak 50 bin sosyal konut, Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında yapacak noter huzurunda çekilişle hak sahiplerini bulacak.

TOKİ ev kazananlar kim? Nasıl sorgulanacak?

İlk Evim İlk İş Yerim projesinde TOKİ'den ev kazananlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Toki Istanbul Kura çekimi ne zaman?

İstanbul'da yeni yapılacak 50 bin TOKİ konutu için kura çekimi 16 Mart'ta başladı.

16 – 29 Mart 2023 tarihlerinde Tuzla yapılan çekilişle 20 bin 920 hak sahibi belirlendi.

1-19 Nisan 2023 tarihleri arasında ise Arnavutköy, Başakşehir, Esenler'de 28 bin 340 konutun kura çekimi yapılacak, hak sahipleri behlirlenecek.

TOKİ Kura çekilişi www.toki.tv ya da Youtube kanalından canlı izlenebiliyor.