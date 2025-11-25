TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi ne zaman? 500 bin sosyal konut kura tarihi (2026). TOKİ’nin 500 bin konut inşa edeceği projenin kura tarihi araştırılıyor.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci 10 Kasım 2025 tarihinde başlarken, e-Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık’a, banka şubelerinden kabuller ise 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Başvuruların ardından yapılacak kura çekilişleri için resmi takvime göre çekimler 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Proje kapsamında dar gelirli vatandaşlara uygun şartlarla 1+1 ve 2+1 daireler sunuluyor; kura sonrası konutların ilk teslimleri ise Mart 2027 itibarıyla aşamalı olarak yapılacak.

500 BİN SOSYAL KONUT KURA TARİHİ (2026)

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde, hak sahibi belirleme kuralarının tarihleri netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kura çekimleri 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar 81 ilde etaplar halinde devam edecek.

10 Kasım 2025 tarihinde başlayan proje başvuruları, 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Başvuruların tamamlanmasının hemen ardından, büyük bir heyecanla beklenen Hak Sahibi Belirleme Kuraları çekilecek. Kura sonuçlarının en geç 2 Mart 2026 tarihine kadar resmi kanallardan duyurulması bekleniyor. Vatandaşlar, çekilişlerin tamamlanmasının ardından uygun koşullarda sunulan yeni evlerine 2027 yılının Mart ayından itibaren kavuşmaya başlayacak.