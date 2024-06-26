Topkapı Sarayı gece ziyaretine açılıyor: Türk ve yabancılara bilet ücreti belli oldu

Ege’deki ören yerlerinden sonra İstanbul’daki saray ve kasırlar da artık geceleri kapılarını ziyaretçilere açacak. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Milli Saraylar'a bağlı Topkapı Sarayı, 29 Haziran’dan itibaren hayata geçirilecek gece müzeciliği uygulaması ile haftada bir gün 21.00-23.00 saatleri arasında özel turla ziyaret edilebilecek.

Edinilen bilgiye göre; yeni tatbikat çerçevesinde beş asırlık Osmanlı saray kompleksinin, cumartesi geceleri 250 kişilik gruplar hâlinde toplamda yaklaşık bin kişiyi ağırlaması planlanıyor. Ancak eşsiz tarihî eserlere ev sahipliği yapan sarayın, sadece belirli kısımları gece müzeciliği çerçevesinde görülebilecek. Saray görevlileri ve özel rehber refakatinde yapılacak ziyaretlerde ayrı gruplar hâlinde Bab-ı Hümayun’dan girilerek Mukaddes Emanetler, Harem Dairesi ve Hazine Koğuşu gibi yapılar gezilecek. Adalet Kulesi gibi kısımlar ise emniyet gerekçesiyle gece ziyaretine dâhil edilmeyecek.

Bilet fiyatları belli oldu

Topkapı Sarayı’nı gece ziyaret etmek isteyenlerin normal bilet ücretinin yaklaşık dört katını ödemesi gerekecek. Yerli ziyaretçi 1.000 TL, yabancı ziyaretçi ise 5 bin TL bilet ücreti verecek. Özellikle yabancı turistlerden gelen talep üzerine hayata geçirildiği belirtilen uygulama çerçevesinde ziyaretçilerin tarihî mekânlarda, ellerinde elektronik fener tutarak gezmesi de planlanıyor. Böylece yaklaşık dört yüz sene boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun idare merkezi olan mekânlarda farklı bir ziyaret tecrübesi yaşanacağı düşünülüyor.

Ancak 1478’de inşası tamamlanan saraya yapılacak gece ziyaretlerinde yaşanabilecek potansiyel problemler için ilave tedbirler alınması bekleniyor.

Sonbahara kadar devam etmesi beklenen uygulama ile geçen sene yaklaşık 3,5 milyon ziyaretçi ağırlayan sarayın daha popüler hâle geleceği tahmin ediliyor. Osmanlı Sarayı, hâlihazırda 09.00-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Gece açık kültür noktaları hangileri?

Türkiye’de birçok tarihî mekân gece ziyaretine açık. Efes, Aspendos, Patara, Side ve Hierapolis ören yerleri gece yarısına kadar açık kalıyor. Galata Kulesi, saat 23.00’e kadar ziyaret edilebiliyor. İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Kız Kulesi, şimdilik saat 21.00’e kadar gezilebiliyor. Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ve Akdamar Anıt Müzesi hâlihazırda gece 22.00’ye kadar kapılarını açık tutuyor.

Kasırlar da gece görülebilecek

Milli Saraylara bağlı Beykoz Mecidiye Kasrı, Aynalıkavak Kasrı ve Ihlamur Kasrı gibi kasırların bahçelerinin de cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftada üç gece kapılarını ziyaretçilere açması planlanıyor.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kız Kulesi’nin de aralarında olduğu İstanbul’daki tarihî yapıların gece müzeciliğine dahil edilme ihtimali bulunuyor. Böylece özellikle yaz aylarında müzelerdeki ziyaret kalitesinin artırılıp yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.