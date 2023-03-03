Torun'dan Bakan Soylu'ya AFAD soruları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AFAD’ın Kızılay’dan çadır alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Torun, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“AFAD 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarına yönelik müdahale ve iyileştirme çalışmalarında yetersiz kaldığı görülmektedir. Özellikle barınma ihtiyacının karşılanması konusunda büyük eksiklikler yaşandığı sahada gözlenmiştir. Bu kapsamda, AFAD’ın Kızılay’dan 2020 Ağustos-2022 Aralık tarihleri arasında çadır alımı yapmadığı, Kızılay’ın hazır üretim tesisinin çalıştırılmadığı kamuoyuna yansımıştır.

AFAD’ın 2022 yılında Kızılay yerine özel bir şirkete çadır ihalesi verdiği ancak bu ihalenin karşılığında tek bir çadır teslim almadığı belirtilmektedir. Olası bir afet karşısında asgari 250-300 bin çadır stoku bulunması gerektiği ifade edilen AFAD’ın 6 Şubat 2023 depremlerine 100 bin çadırı dahi olmadan yakalandığı tartışılmaktadır.”

Seyit Torun, Soylu’ya şu soruları yöneltti:

“5 Şubat 2023 tarihi itibarıyla AFAD’ın stoklarında bulunan çadır sayısı kaçtır? 5 Şubat 2023 tarihi itibarıyla AFAD bünyesindeki arama-kurtarma personeli sayısı kaçtır, bu personel aynı anda kaç enkaza müdahale edebilme kabiliyetine sahiptir? AFAD’ın 2020 Ağustos-2022 Aralık tarihleri arasında Kızılay’dan çadır alımı yapmamasının gerekçesi nedir? AFAD bugüne kadar Kızılay’dan hangi tarihlerde, kaç adet çadır alımı yapmıştır, bu çadırlara alım tarihlerine göre ne kadar ücret ödenmiştir? Kızılay’dan başka hangi şirketler, AFAD’dan çadır ihalesi almıştır? Bu ihalelerin her birinin bedeli nedir ve ihaleler karşılığında kaç adet çadır teslim alınmıştır? AFAD’ın 2022 yılında özel bir şirkete çadır ihalesi vermesinin ancak karşılığında tek bir çadır teslim alamamış olmasının somut gerekçeleri nelerdir?” (ANKA)