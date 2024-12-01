Trabzon Kitap Fuarı 200 bin kitapseveri ağırladı

FİKRET YAZICI



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Şehrimize kültürel bir hareket kazandıran etkinliğimizi geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Trabzon, kitapla daha fazla buluşacak” dedi.

Trabzon Kitap Günleri'nde 129 yazar, söyleşiler ve imza günleri ile okurlarıyla buluştu. Ayrıca, 72 yayınevinin standlarında yer alan yeni kitaplar ve edebiyatın farklı türlerinden eserler kitapseverlere sunuldu.

KİTAPSEVERLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Trabzon Kitap Günleri’nin son gününde de yazarların imza törenlerine yoğun ilgi gösterildi. Tuncer Gizem Avcısı,Fatih Erol, Ferda İzbudak Akıncı, Beyhan Budak, Sadiye Erol Aykaç, Sertaç Güngör, Fatma Işık, Adora Yağmur, Nuriye Erdoğan, Yasemin Akyol, Fatih Duman, Ayşe Çetintaş, Hatice Kübra Tongar, Nevin Nesrin Soysal ve Ömer Faruk Paksu gibi ünlü isimler, okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladılar. Ziyaretçiler, yazarlarla tanışma ve edebi dünyalarına dair merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldular.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Şehrimize kültürel bir hareket kazandıran etkinliğimizi geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Trabzon, kitapla daha fazla buluşacak” dedi.

Trabzon Kitap Günleri'nde 129 yazar, söyleşiler ve imza günleri ile okurlarıyla buluştu. Ayrıca, 72 yayınevinin standlarında yer alan yeni kitaplar ve edebiyatın farklı türlerinden eserler kitapseverlere sunuldu.