Trabzon Kitap Fuarı 200 bin kitapseveri ağırladı
Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akoluk Kitabevi'nin paydaşlığında “Herkes okusun” sloganıyla düzenlenen Trabzon Kitap Günleri, Yenimahalle Fuar Alanı'nda büyük bir coşku ve katılım ile sona erdi. 10 gün süren etkinlik, 200 binden fazla kitapsever,72 yayınevi ve 129 yazarı ağırlayarak Türkiye genelindeki en büyük fuar organizasyonlardan biri oldu.
FİKRET YAZICI
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Şehrimize kültürel bir hareket kazandıran etkinliğimizi geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Trabzon, kitapla daha fazla buluşacak” dedi.
Trabzon Kitap Günleri'nde 129 yazar, söyleşiler ve imza günleri ile okurlarıyla buluştu. Ayrıca, 72 yayınevinin standlarında yer alan yeni kitaplar ve edebiyatın farklı türlerinden eserler kitapseverlere sunuldu.
KİTAPSEVERLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Trabzon Kitap Günleri’nin son gününde de yazarların imza törenlerine yoğun ilgi gösterildi. Tuncer Gizem Avcısı,Fatih Erol, Ferda İzbudak Akıncı, Beyhan Budak, Sadiye Erol Aykaç, Sertaç Güngör, Fatma Işık, Adora Yağmur, Nuriye Erdoğan, Yasemin Akyol, Fatih Duman, Ayşe Çetintaş, Hatice Kübra Tongar, Nevin Nesrin Soysal ve Ömer Faruk Paksu gibi ünlü isimler, okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladılar. Ziyaretçiler, yazarlarla tanışma ve edebi dünyalarına dair merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldular.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Şehrimize kültürel bir hareket kazandıran etkinliğimizi geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Trabzon, kitapla daha fazla buluşacak” dedi.
Trabzon Kitap Günleri'nde 129 yazar, söyleşiler ve imza günleri ile okurlarıyla buluştu. Ayrıca, 72 yayınevinin standlarında yer alan yeni kitaplar ve edebiyatın farklı türlerinden eserler kitapseverlere sunuldu.