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TSK Güçlendirme Vakfına e-Devlet'ten bağış yapılabilecek

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına e-Devlet üzerinden bağış yapılabileceği bildirildi.

Haber Merkezi
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TSK Güçlendirme Vakfına e-Devlet'ten bağış yapılabilecek
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Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfına e-Devlet üzerinden bağış yapılabilecek.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan videolu açıklamada, "Artık e-Devlet üzerinden bağış yapabilirsiniz. e-Devlet Kapısı'nda açılan 'Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Bağış Kampanyası' hizmeti üzerinden yapacağınız bağışlarla Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilecek yerli ve milli teknolojilere destek verebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

 

 