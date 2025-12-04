TÜİK, iktisatçı Mustafa Sönmez'e tazminat davası açtı

  1. Ekonomim
TÜİK, enflasyon verilerine dönük eleştirileri nedeniyle iktisatçı Mustafa Sönmez'e tazminat davası açtı. Konuya ilişkin bilgiyi, çalışma ekonomisi ve sosyal politika uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

TÜİK, enflasyon istatistiklerine yönelik eleştirileri nedeniyle iktisatçı Mustafa Sönmez hakkında tazminat davası açtı. Konuya ilişkin bilgiyi, çalışma ekonomisi ve sosyal politika uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Çelik'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK, Dava Açıp Enflasyon Eleştirilerini Önlemek İstiyor!

Mustafa Sönmez'le Dayanışma Zamanı!

TÜİK, enflasyon verilerine dönük eleştirileri nedeniyle iktisatçı @mustfsnmz'e tazminat davası açtı!

TÜİK son zamanlarda enflasyon verilerine dönük eleştirileri nedeniyle aralarında milletvekillerinin de olduğu çok sayıda kişiye dava açıyor.

Bu davalar TÜİK’e dönük eleştirilerinin önünü kesmeyi amaçlıyor. TÜİK yönetiminin kendisi kesinleşmiş yargı kararlarına uymazken dava açıp eleştirenleri susturmak istiyor.

Mustafa Sönmez’in duruşması 12 Aralık 2025 Cuma, saat 11.50 Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek. Sendikaların, meslek ve emekli örgütleri ile siyasi partilerin bu davaya karşı Mustafa Sönmez'e desteği ve dayanışması çok önemli.

TÜİK milyonları ilgilendiren enflasyon verilerine kimse itiraz etmesin istiyor. TÜİK hakikati dile getiren iktisatçılar, uzmanlar, bilim insanları, sendikacılar, siyasetçiler konuşmasın istiyor."

