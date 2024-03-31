Turgut Altınok oyunu kullandı: Ankaramıza hayırlı olsun

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, oyunu Ankara Keçiören, Kocatepe İlkokulu'nda 4382 nolu sandıkta kullandı

Turgut Altınok'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Demokrasi herkesin kendi hür iradesinin tecellisidir. Vatandaşımızın iradesine sahip çıkıp, saygı duyacağız. Ankara ülkemizin Başkenti, vitrini ve vizyonu. Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş destanının yazıldığı yerdeyiz şu an. Seçimler ülkemize, Ankaramıza hayırlı olsun. Kazanan şehirlerimiz olsun.