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Türk Dil Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Osman Mert atandı

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türk Dil Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Osman Mert atandı. Ayrıca 51 ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün ataması yapıldı.

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Türk Dil Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Osman Mert atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda 29 üst kademe kamu yöneticisi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Arzu Kalkan, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz görevden alındı.

Yeni atamalar

Karar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında bulunan üst kademe kamu yöneticiliklerine toplamda 70 yeni atama gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığında ise Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Betül Kiminsu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına ise Cennet Ceylan atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Sezai Cibelik, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcılığına İhsan Emiralioğlu, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına Abdulkadir Karabulut ve Mehmet Kilci, Personel Genel Müdür Yardımcılığına ise Kerim Güllü atandı.

Türk Dil Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Osman Mert atandı

Öte yandan kararla Türk Dil Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Osman Mert, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne Kadir Çokçetin atanırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına ise Onur Sarı getirildi.

Ayrıca Nikaragua Büyükelçiliğine Nuri Kaya Bakkalbaşı atandı.

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