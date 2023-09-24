Türk Eğitim Vakfı, cumhuriyetimizin 100. yılını kutladı

Kurulduğu günden bu yana eğitimde fırsat eşitliği için çalışan Türkiye’nin en köklü vakıflarından Türk Eğitim Vakfı (TEV), cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında bağışçı ve bursiyerlerini özel bir kutlamada bir araya getirdi.

20 Eylül 2023 Çarşamba günü Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşen etkinlik TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, TEVİTÖL Mezunu ve Üstün Başarı Bursiyeri Sinem Korkmaz, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç’un konuşmalarıyla başladı. Açılışta TEV’in, “Gençlerimiz sizin desteğinizle okusun, cumhuriyetin geleceği onlar olsun!” çağrısıyla cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan duygu yüklü kampanya filmi de ilk kez davetlilerle paylaşıldı.

TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, konuşmasında merhum Vehbi Koç’un 205 iş insanı, öğretim üyesi ve aydın kişiyle birlikte temellerini attığı Türk Eğitim Vakfı’nın sadece ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere destek olmak için değil, hepimizin umut ettiği refaha, özgürlüğe, yüksek sosyal bilince ve fırsat eşitliğine kavuşabilmek için gayretle çalıştığına dikkat çekti. “Cumhuriyet’in bir sonraki yüzyılına daha da güçlü girebilmesinin sadece ve sadece eğitimle mümkündür. Çünkü cumhuriyet bir aydınlanma projesidir” diyen Koç, “Atatürk’ün Türkiye için çizdiği yol hâlâ tek geçerli yoldur; zira aklın ve bilimin yoludur. Cumhuriyet’in ikinci asrına girerken bu yoldan asla şaşmamalıyız. Cumhuriyetimizin temel değerlerine ve istikbâl vadeden, zihinleri aydınlık gençlerimize sahip çıkmaya ve onlara destek olmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz,” şeklinde konuştu.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş “En büyük yatırımın insana yapılan yatırım ve Türkiye’nin en büyük sorununun da fırsat eşitliği olduğunu bilen Türk Eğitim Vakfı, 56 yıldır verdiği 300 bin farklı bursla gençlerimize ve ailelerine umut ışığı oldu. Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda, cumhuriyeti yeni yüzyıllara ve daha da ileri taşıyacak gençleri yetiştirmek vakfımızın en önemli misyonudur,” şeklinde konuştu. Kendisinin de eski bir TEV bursiyeri olduğunu hatırlatan Tekbaş sözlerini “Vakfımızın başarısının arkasındaki en önemli unsurlardan biri olan bağışçılarımıza teşekkür ediyorum,” diyerek tamamladı.

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın “Cumhuriyetimizin 100. yaşında, Atatürk'ün mirasını yaşatmanın ve ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşımanın sorumluluğunu taşıyoruz. Değerli bağışçılarımızın eğitime, bu ülkenin gençlerine olan sonsuz inancı sayesinde, gençlerimize eğitim fırsatı sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz,” derken, sözlerini eğitim dostu bağışçılara “İyi ki varsınız!” şeklinde seslenerek noktaladı.

TEVİTÖL Mezunu ve Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Üstün Başarı Bursiyeri Sinem Korkmaz ise TEV’in ve TEVİTÖL’ün hayatında ne kadar büyük bir etki yarattığını ve ne kadar önem taşıdığını anlattığı konuşmasında “Bugün, Mustafa Kemal’in manevi mirası olan ilim ve akla tutunmuş bir genç kadın olarak karşınızdayım. Eğitim hayatımın en önemli zamanları TEV ile geçmiş olan bu cumhuriyet gencini, beni, her zaman yanımda olan ve destekleyen ailemden hemen sonra sizler yetiştirdiniz. Sadece beni değil TEV’in dokunduğu binlerce genci yetiştirmeye devam ederek ülkemizin geleceğinin aydınlanmasını sağlıyor, yarınlarımızı var edecek ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalmasını sağlayacak bizlerin yanında oluyorsunuz,” diyerek tüm bursiyerler adına TEV ailesine ve bağışçılarına teşekkürlerini sundu.

Usta sanatçı Erol Evgin’in, dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdiği konserin ardından, Onuncu Yıl Marşı büyük bir coşkuyla hep birlikte seslendirildi ve cumhuriyetimizin 100. yılı için tüm davetlilerin katılımıyla sahnede pasta kesildi.