Türk gazeteciden Musk'a çağrı: Twitter’da haber paylaştığım için hapsedildim, duruşmama gel

Elon Musk bugün bir paylaşımında, X platformunda yaptıkları paylaşım veya beğeniler nedeniyle işverenleri tarafından haksız muamele gören kişilerin hukuki masraflarını karşılayacaklarını açıkladı.

Musk, bunun herhangi bir sınırı olmayacağını söyledi ve bu durumdakilerin kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu bu paylaşıma verdiği yanıtta “Twitter’da haber paylaştığım için hapsedildim, duruşmama gel” dedi.