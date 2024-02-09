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Türk Metal Sendikası’nın yeni başkanı Uysal Altundağ oldu

Pevrul Kavlak'ın sağlık sorunları sebebiyle bu görevi bıraktığı Türk Metal Sendikası’nda yeni başkan Uysal Altundağ oldu.

Haber Merkezi
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Türk Metal Sendikası’nın yeni başkanı Uysal Altundağ oldu
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ANKARA (EKONOMİ) - Türk Metal Sendikası Genel Başkanlığını yürüten Pevrul Kavlak sağlık sorunları sebebiyle bu görevini bıraktı.

Kavlak’ın görevi bırakması sebebiyle toplanan Türk Metal Sendikası Yönetim Kurulu, yaptığı seçimde oy birliğiyle Genel Başkanlığı Uysal Altundağ’ı seçti. Altundağ, hâlen Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

 

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