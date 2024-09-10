Türker Ateş: Mehmet Şimşek sanayi sektörünün selasını okuyor, iflas dalgası tsunamiye dönüşmek üzere

ANKARA (EKONOMİ) CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi Komisyonu üyesi Türker Ateş, sanayi üretiminde sorunların her geçen gün artarak katlandığını söyledi.

Ateş, “Erdoğan’ın 'enflasyonu düşürerek büyüme' iddiası, sahada iflasların ve üretim kayıplarının yaşandığı bir ortamda geçerliliğini yitiriyor. Sanayi üretiminin düştüğü bir ortamda nasıl bir büyüme sağlanacak? Mehmet Şimşek sanayi sektörünün selasını okuyor. İmalat sanayiinde yüzde 5.1’lik ciddi daralma çok can sıkıcı” dedi.

"Dezenflasyon programı sanayi sektörünü ağır şekilde vurdu"

Son açıklanan sanayi üretim endeksi verilerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Türkiye enflasyonu düşürerek büyüyecek" söylemiyle çeliştiğine dikkat çeken Ateş, şöyle konuştu:

“2024 yılı temmuz ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3.9 oranında azalmış durumda. Bu veriler, Mehmet Şimşek'in yüksek faize dayalı dezenflasyon programının sanayi sektörünü ağır şekilde vurduğunu gösteriyor. Enflasyonu düşürme hedefi, üretim gücünü yok ederek nasıl bir büyüme sağlayacak? Bu sorunun cevabı hâlâ belirsiz.

Sanayi alt sektörleri incelendiğinde, imalat sanayi endeksinin yüzde 5.1 gibi ciddi bir oranda düştüğü görülüyor. Bu, ülkenin üretici gücünün darbe aldığının ve Erdoğan'ın dile getirdiği “büyüme” vaadinin sanayi için bir hayalden ibaret olduğunun en net göstergesidir. Üretim durma noktasına gelirken, ihracat odaklı büyüme hedefleri de gerçekleşmesi zor hedefler haline geliyor.

"İmalat sektöründe alarm zilleri çalıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dezenflasyon sürecinde büyüme vadederken, madencilik sektörü yüzde 3.3’lük sınırlı bir artış gösterse de, imalat gibi stratejik sektörlerdeki yüzde 5,1’lik düşüş görmezden gelinemez. Ayrıca, elektrik, gaz ve iklimlendirme üretimi yüzde 8.2 oranında artış gösterirken, bu artış sanayi üretimindeki genel çöküşü örtmekten uzak. İmalat sektöründe alarm zilleri çalıyor.

Mehmet Şimşek'in yüksek faiz politikaları, üretim maliyetlerini artırarak üreticilerin krediye erişimini zorlaştırdı ve sanayinin belini büktü. Üretimle beraber istihdam da geriliyor, işsizlik oranları hızla yükseliyor. Faiz artırarak enflasyonu düşürmeye çalışırken, üretimi ve sanayiyi feda etmek, ülke ekonomisinin geleceğini tehlikeye atıyor.”