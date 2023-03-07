Türkiye, Brunei ile ekonomik işbirliği yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Brunei Darusselam Sultanı Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

İmzaların atılmasının ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Brunei Darusselam Sultanı Waddaulah ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Brunei Darusselam Sultanı Waddaulah'ın 2012'deki Türkiye ziyaretinin, devlet başkanı düzeyindeki ilki teşkil ettiğini hatırlattı.

Erdoğan, kendisinin de aynı yıl Başbakan olarak Brunei'ye ziyarette bulunduğunu, ardından iki ülke büyükelçiliklerinin 2013'te karşılıklı faaliyete geçirilerek ilişkilere ivme kazandırıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıymetli kardeşimle bugün yaptığımız görüşmelerde ikili münasebetlerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. İşbirliğimizi ileriye taşıma kararlılığımızı teyit ettik. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirecek yatırım alanlarına ilişkin fikir teatisinde bulunduk. Savunma sanayi, inşaat, tarım, turizm, sağlık, enerji, bilişim, İslami finans ile helal üretim alanlarında işbirliği imkanlarını değerlendirdik." dedi.

"Türk dizileri ve filmleri kardeşlerimizce yakından takip ediliyor"

İmzalanan anlaşmalarla ilişkilerin ahdi zeminini tahkim ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kültür ve eğitim alanlarındaki işbirliğimiz beşeri bağlarımızı güçlendiriyor. Okçular Vakfımızın, büyükelçiliğimizin ve Yunus Emre Enstitümüzün katkılarıyla Brunei'de Türk Okçuluğu dersleri veriliyor. Türkçe kurslarına Bruneili kardeşlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Türk dizileri ve filmleri kardeşlerimizce yakından takip ediliyor. Bu şekilde beşeri ilişkilerimiz her geçen gün daha da kuvvetleniyor. Görüşmelerimizde güncel, küresel meseleler üzerinde de durduk. Filistin, Rohingya ve İslam düşmanlığı gibi konuları ve Ukrayna savaşını ele aldık. Asean ve İslam İşbirliği Teşkilatı baş ta olmak üzere bölgesel ve uluslararası platformlarda işbirliğimizi arttırmanın önemine değindik. Bütün bunlarla beraber bu ziyarete vesile teşkil eden 11 vilayetimizdeki deprem felaketi üzerinde hassasiyetle durma imkanı bulduk. Kendilerine deprem hakkında 12 dakikalık filmi izlettik ve kendileri de bu felaketi bizzat görünce hakikaten bunun boyutunu daha da derinliğine anlamış oldular."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dost ve kardeş Brunei halkına selamlarını ileterek, "Ülke ve millet olarak yaşadığımız bu zor günlerde Brunei Sultanlığının sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız. Kıymetli kardeşim Sultan Bolkiah'a ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Yaklaşan Ramazan-ı Şerif'in ülkelerimiz İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum" diye konuştu.