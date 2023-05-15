Türkiye, deprem erken uyarı sistemini kullanmaya başladı

Çin Ulusal Radyosu'nun bildirdiğine göre Türkiye, Çin'in geliştirdiği deprem erken uyarı sistemini kullanmaya başladı. Çin'in Sichuan eyaletindeki Chengdu İleri Teknoloji Doğal Afetlerle Mücadele Enstitüsü tarafından geliştirilen bu teknoloji, dünyada öncü bir konumda bulunuyor.

Ayrıca aktarılan bilgilere göre aynı teknoloji Nepal, Endonezya ve diğer ülkeler tarafından da kullanılıyor.

Küresel açıdan erken uyarı teknolojisi sayesinde oluşturulan ağ, 2 milyon 400 bin kilometrekarelik bir alanı kapsıyor ve şu ana kadar 76 kez başarılı bir şekilde erken uyarıda bulundu.



