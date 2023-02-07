Türkiye, felaketin yaralarını sarmak için yarışıyor

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BURSA TEK YÜREK

Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından bölgeye su, erzak ve mobil mutfak gönderen, arama kurtarma çalışmaları için itfaiyeyi seferber eden Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, enkaz kaldırma çalışmaları için bölgeye ulaştırdığı araç sayısı 65’e, personel sayısı da 233’a ulaştı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep’te koordinasyonla görevlendirilmesinin ardından, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde başlatılan yardım seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Depremin hemen ardından 5 araç ve 22 itfaiye personelini arama kurtarma çalışmaları için Malatya’ya gönderen Büyükşehir Belediyesi, 5 TIR su, 1 TIR gıda ve Burfaş bünyesindeki mobil mutfağı 45 personelle Gaziantep’e göndermişti.

Bölgede enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılacak araç ve ekipman yetersizliği nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 1 Beko loder, 2 lastikli ekskavatör, 5 paletli ekskavatör, 1 loder, 1 dozer ve 5 kamyondan oluşan 15 araç, 50 personelle akşam saatlerinde Gaziantep’e gönderildi. Bölgeye ulaşıp, enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmaya başlayan iş makineleri ve personel, 24 saat esasına göre çift vardiya hizmet verecek ve depremin yaraları tamamen sarılana kadar bölgede kalacak. Büyükşehir, BUSKİ ve iştiraklerin yanı sıra yerel destek birimleriyle birlikte deprem bölgesine toplam 65 araç ve 233 personel ulaştırılmış oldu. Deprem bölgesinde hayat normale dönene kadar ihtiyaçlar doğrultusunda araç ve personel desteği sürecek. Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla akşam saatlerinde yolan çıkan 150 kişilik gönüllü ordusu bölgede yaralar sarılana kadar görev yapmaya devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Sımsıkı sarılacağız, yaralarımızı saracağız’ sloganıyla başlatılan yardım kampanyası çığ gibi büyüdü. Tarihi belediye binası, Büyükşehir Belediyesi merkez binası, BUSKİ, GUHEM arkasındaki şantiye hizmet binası, Büyükşehir Stadyumu, TÜYAP fuar alanı, Büyükşehir Demirtaş Yerleşkesi ve Merinos AKKM’den oluşan toplama merkezleri, sabaha kadar vatandaşların akınına uğradı. İlk etapta toplanan 16 çadır, 15 bin battaniye, 1200 ısıtıcı, 30 soba, 4 ton soba yakıtı, 250 çift ayakkabı, 200 çocuk elbisesi, 1000 mont, 4 ton gıda ve 300 bin adet su deprem bölgesine gönderildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra Bursa’nın merkez ilçeleri Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım Belediyeleri de yardımları deprem bölgesine ulaştırmak adına yardım topladı. Kızılay’ın kan ihtiyacına karşı yaptığı çağrıyı da Bursalılar karşılıksız bırakmadı. Şehirdeki bütün belediyelerin arama kurtarma ekibi de bölgeye sevk edildi. Ayrıca UEDAŞ Arama Kurtarma Ekibi de yardım malzemeleri ile birlikte deprem bölgesine doğru yola çıktı. Sivil olarak en büyük hareket de Bursaspor taraftarından geldi. Yeşil Beyazlı taraftarlar 6 tır ihtiyaç malzemesini bölgeye sevk etti.

KONYA İTFAİYESİ BÖLGEDE

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremler sonrası Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’nde arama- kurtarma ve koordinasyon çalışmalarına destek oluyor. İlk gün bölgeye ulaşan Altay, EKONOMİ’ye yaptığı değerlendirme, “Hatay’ın yaralarını sarmak için Konya olarak; ilçe belediyelerimiz, odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız hep beraber burada yoğun bir gayretin içerisindeyiz. Hatay’da Afet Koordinasyon Merkezi’nde hem diğer şehirlerden gelen yardımların koordinasyonunu hem de Konya’dan gönderdiğimiz araç ve personelin koordinasyonunu gerçekleştiriyoruz. Konya olarak tüm imkanlarıyla Hatay’dayız, Antakya’dayız. Arama- kurtarma faaliyetlerinde vatandaşlarımızın bir an önce enkazdan çıkarılmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin Hatay’daki arama kurtarma ve destek çalışmalarına katılan 268 aracı ve 880 personeli bölgede bulunuyor. Öte yandan, depremin hemen ardından sabaha karşı yola çıkarak Hatay’a ulaşan Konya Büyükşehir İtfaiyesi arama kurtarma ekipleri de Atatürk Bulvarı’nda yaptıkları çalışmalarda enkazdan 22 vatandaşı canlı olarak kurtardı. Konya’dan yola çıkan yeni ekiplerle sayıları her gün artan arama kurtarma ekipleri, AFAD koordinasyonunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Konya Sanayi Odası (KSO), depremden etkilenen illere gönderilmek üzere yardım kampanyası başlattı. KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, bütün sanayicileri, ayni ve nakdi olarak düzenlenen bu yardım kampanyasına her zamankinden daha fazla destek vermeye davet etti. Büyükeğen, “KSO olarak, depremden etkilenen kardeşlerimize ulaştırmak üzere yardım kampanyası başlattık. Bütün sanayicilerimizi bu ayni ve nakdi yardım kampanyamıza her zamankinden çok daha güçlü bir şekilde destek vermeye davet ediyorum. İnanıyorum ki, Konyamız, Konyalı sanayicilerimiz bu yardım kampanyamıza en güçlü desteği verecekler” dedi.

KAYSERİ'DEN MOBİLYA

Depremde herhangi bir can kaybı olmamasına rağmen şiddetli olarak hisseden Kayseri’de korku hali hâkim. İşyerleri ve üretim merkezleri pazartesi ve salı günleri çalışmadı. Çoğu işletme hafta sonuna kadar tam mesaiye dönmeyi planlamıyor. Depremden korkan vatandaşlar çevre köylerde ve şehirlerde bulunan tek katlı müstakil yapılara göç etti. Öte yandan, kurum kuruluş, STK’lar ve iş dünyası temsilcileri ile vatandaşlar valilik koordinasyonuyla toplanan yardımları deprem bölgelerine ulaştırmaya çalışıyor.

Depremin tahribat yarattığı 10 il için Kayseri’den de yardım eli uzatıldı. Valilik, belediyeler, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda yapılan yardımlar içinde, hem arama kurtarma ekipleri ve araçları hem de ayni ve nakdi yardımlar yer alıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye, fen işleri, su ve elektrik şirketi gibi birimleri tarafından 59 araç ve 121 personel afet bölgesinde görev aldı. Ayrıca yine büyükşehir belediyesinin açıkladığı verilere göre ilk aşamada gıda, ısıtıcı ve battaniye gibi malzemelerle dolu 3 kamyon ve 20 yardım tırı bölgeye gönderildi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fuar alanında da iş dünyasının yardırmaları toplanarak yola çıkarılıyor. Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlı itfaiye ekipleri de araçlarla birlikte deprem bölgesine sevk edildi.

İş dünyasından bazı isimler, EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada “taahhüt ettiğimiz işlerde aksamalar olacak” şeklinde açıklamalarda bulundu. Mobilya sektöründe yer alan KOBİ’lerin faaliyet gösterdiği Mobilya Kent’te de, pek çok üreticinin ve çalışanında geceyi aileleri ile birlikte tesislerinde geçirdikleri söyleniyor. Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri OSB Fuar Alanı’nda yardımların düzenli ve organize bir şekilde toplandığını söyleyerek, “Burada bir koordinasyon merkezi oluşturduk. Tüm belediyelerimiz, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri 1. OSB, Mimarsinan ve İncesu OSB, Kayseri Ticaret Borsası, MÜSİAD, Türk Kızılayı Kayseri Şubesi, sanayicilerimiz ve hayırseverlerimizle el ele verdik. Hazırlanan tüm deprem yardımlarını burada toplayarak tırlarla deprem bölgesine yolluyoruz” dedi.

ESKİŞEHİR SEFERBERLİĞİ

Eskişehir’de de depremzedelere acil olarak ulaştırılmak üzere birçok kampanya başlatıldı. Eskişehir Sanayi Odası, “yardım hesabı” oluşturarak deprem bölgelerine yönelik yardım kampanyası düzenledi. Kampanyaya iş dünyası büyük destek verdi. Kampanya kapsamında ilk etapta bir tır battaniye, ısıtıcı ve gıda maddesini yarın afetzedelere ulaştıracak. Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) koordinatörlüğünde başlatılan yardım kampanyasında da başlangıçta 2 bin adet çift kişilik battaniye bölgeye gönderildi. Temin edilecek ısıtıcılar ise en kısa sürede yola çıkacak. İş dünyasının yanı sıra Eskişehirli belediyeler de yardım seferberliği başlattı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sismik arama dinleme cihazları, canlı arama kamerası, enkaz kaldırma hava yastıklarını içeren kurtarma araçları ve uzman personelini deprem bölgesine sevk etti. Ayrıca afete uğrayan bölgelerde en çok ihtiyaç duyulan içme suyu konusunda Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) tarafından hazırlanan 1 tır Kalabak suyunu deprem bölgesine gönderdi.

Tepebaşı Belediyesi ise içerisinde Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) ekibinin de yer aldığı 45 personel, kamyonet, kamyon, otobüs, tır, iş makinesi ve cenaze aracının yanı sıra çok sayıda kışlık eşya ile yola çıktı. Ayrıca Nihal-İsmail Akçura Aşevi personeli, 15 gün boyunca bulunduğu bölgede 5 bin kişilik sabah kahvaltısı ile akşam yemeğini depremzedelere servis edecek.

Odunpazarı Belediyesi de başlattığı yardım kampanyası kapsamında, ihtiyaç malzemeleri toplayarak deprem bölgesine gönderecek. Diğer yandan Eskişehirliler, kan bağışında bulunmak üzere Kızılay Kan Merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Eskişehir Genç İş Adamları Derneği(ESGİAD), bünyesinde toplanan yardımlar Kızılay ile birlikte bölgeye ulaştırılacak. Enton Beton, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyesi’nin ESKİ’den bölgeye ulaştıracağı içme suyu yardımlarının lojistiğini üstlendi. Firma çalışanları ise erzak ve nakdi yardımlara ek olarak kan bağışında da bulundu. Enton Beton Genel Müdürü Kerem Toparlar, bu süreçte Eskişehir den deprem bölgesine yapılacak yardımların lojistiğini üstlenecekleri bilgisini verdi. Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, deprem felaketi sebebiyle yardım kampanyası başlattıklarını belirterek tüm üyelere kampanyaya destek olma çağrısında bulundu.

KÜTAHYA 10 TIR GİYSİ GÖNDERDİ

Kütahya Valiliği’nin başlattığı yardım seferberliğinde 7, Kütahya Belediyesi tarafından ise 3 TIR dolusu, kışlık giysi, battaniye, ısıtıcı, kuru bakliyat, gıda, bebek maması ve bezi yola çıkıyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ayni ve nakdi yardım için çağrıda bulundu. Kütahya OSB yönetimi ise ilk etapta, 1 adet TIR, 1 adet kazıcı yükleyici, 1 adet çift kabin kamyonet ve 6 personel ile bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarına destek verecek.

UŞAK’TAN 100 BİN BATTANİYE

Deprem bölgesine destek vermek için Uşaklı iş insanları da harekete geçti. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ile Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nin girişimleriyle toplanan 100 bin battaniye deprem bölgesine gönderilmek üzere AFAD’a teslim edildi.

BALIKESİR’DEN HER GÜN TIR

Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği’ni bölgeye sevk eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Balıkesir Valiliği koordinasyonunda 39 araç, 79 personel ile Osmaniye’ye yola çıktı. Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bölge Sivil Toplum Kuruluşları ve başta Körfez Bölgesi zeytin üreticileri olmak üzere birçok gıda üreticisi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Ekibiyle acil bir koordinasyon toplantısı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bölgeye battaniye, hijyen kitleri, kıyafet içeren tır, yemek tırı, duş tırı, aşevi tırı, mobil wc, mobil fırın, belediyeye ait 2 adet ambulans, 2 adet cenaze aracı, sokak hayvanları için VETBÜS gönderdiklerini, 10 gün boyunca sürekli Balıkesir’den bir TIR dolusu hazır tüketilecek gıda sevkinin de yapılacağını açıkladı.

SAMSUN’DAN TOPLU DESTEK

Samsun Valiliği koordinesinde deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ile birlikte çok sayıda yardım malzemesi gönderildi. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Depremde zarar gören şehirlerimize yardım için hareket etmek üzere hazır olan AFAD İl Müdürlüğümüzden 11 araç, 1 Mobil Koordinasyon Tırı, 36 arama-kurtarma personeli, 3 arama köpeği, Sağlık Afet Grubundan 3 UMKE aracı, 11 ambulans ve 35 personel, Güvenlik Afet Grubundan 1 araç ve 4 personel, Haberleşme Afet Grubundan 5 araç (5 mobil jeneratör) tahsis edildi. Yanı sıra 2 mobil araç ve 17 personel, Beslenme Afet Grubundan 1 kamyon, 1 aşevi aracı ve 6 personel, Samsun Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından 5 araç ve 13 personel, Enerji Grubundan 5 araç, 3 jeneratör ve 15 personel, Psikososyal Destek Grubundan 2 araç ve 10 personel, Hasar Tespit Grubundan 5 araç ve 10 personel, Yangın Grubundan 3 araç ve 15 personel, Teknik Destek ve İkmal Grubundan 1 Beko, 1 trayler, 1 öncü, 1 akaryakıt tankeri ve 4 personel, Tahliye Yerleştirme Grubundan 5 araç ve 46 personel ile Barınma Çalışma Grubundan 1 tır (288 katlanır yatak) 06.02.2023 tarihinde yola çıktı ve yükleme işlemi devam eden 15 tır da en kısa sürede yola çıkacak” dedi.

DENİZLİ'DEN BATTANİYE VE KURTARMA ARAÇLARI GİTTİ

Felaketin ardından Denizli’de birçok kurum bölgeye destek için seferber oldu. Büyükşehir Belediyesi, Akut, PAKUT ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmalarına katılmak için bölgeye giderken, Denizli OSB, Pamukkale Belediyesi, Merkezefendi Belediyesi, battaniye, giyim ve gıda malzemelerinden oluşan yardımları bölgeye gönderdi. Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası ve birçok kurum yardım kampanyası başlattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, bölgeye ilk olarak İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ait 2 kaza kırım aracı, 3 arazöz, 1 merdivenli yangın söndürme aracı, 3 destek aracı ve 40 personel gönderdi. 32 iş makinesi ve araç ile 50 personel deprem bölgesinde görevlendirdi. Yardım kampanyası başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, belirlenen noktalarda vatandaşların bağışlarıyla toplanan bir tır gıda, giyecek ve yardım malzemesini bölgeye gönderdi. Denizli’de bir çok vatandaş kan bağışında bulunurken, tüm belediyeler kampanyaya katıldı. Denizli Organize Sanayi Bölgesi deprem bölgesindeki depremzedelerin kullanması için bölgeye ilk etapta 6 bin adet tek kişilik battaniye gönderdi, yardımların süreceği açıklandı. Kaleiçi Çarşısı esnafı da deprem bölgesi için seferber oldu. Denizli Ticaret Odası ve Denizli Sanayi Odası da deprem bölgesine ulaştırılmak üzere destek kampanyası başlattı.

AFYONKARAHİSAR, 5 KARAVAN GÖNDERDİ

Afyonkarahisar da teyakkuza geçti. Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonunda başlatılan çalışmalara ek olarak Afyonkarahisar Belediyesi, ATSO, AFSİAD başta olmak üzere tüm sivil toplum ve iş dünyası STK’ları harekete geçti. İl Özel İdaresi tarafından 22 kazıcı yükleyici, 28 kamyon, 4 greyder, 7 ekskavatör, 8 yükleyici, 5 dozer, 2 tır, 2 öncü, 1 itfaiye aracı ve 80 personeli deprem bölgesine sevk edildi. Afyonkarahisar Belediyesi’nin yardım kampanyası kapsamında 5 adet karavanla birlikte 2 TIR yola çıkarken, 20 TIR ve kamyon daha sevkiyata hazır hale getirildi. İlde fuar alanı başta olmak üzere Veysel Eroğlu Spor Salonu, Sahipata Spor Salonu, Et ve Balık Kurumu Sosyal Tesisleri, Belediye Hizmet Binası ve İstiklal, Merkez ve Turizm Zabıta Karakolları yardım toplama merkezleri olarak ilan edildi. Depremin ilk gününde Afyon’da 450 ünite kan bağışı alınırken ilde faaliyet gösteren eczacılardan serum desteğinde bulundu. Bilecik Belediyesi de yardım kampanyasına katıldı.

KOCAELİ, GIDA, İŞ MAKİNESİ VE PERSONEL DESTEĞİNDE BULUNDU

Kocaeli Valiliği, deprem bölgesine iş makinesi, personel ve yardım tırları göndererek depremzedelerin yanında yer aldı. Valilik koordinasyonunda yapılan değerlendirmelerin ardından; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl AFAD Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve STK’lardan oluşan, içinde yaralıları tedavi etmek üzere Sahra Hastanesi’nin de yer aldığı 36 araç ve 177 personel ilk etapta bölgeye gönderildi. Kocaeli ilçe belediyeleri, özel şirket ve iş insanları tarafından temin edilen iş makinası ve çeşitli büyüklüklerdeki 64 araç, Valilik öncülüğünde bölgeye sevk edildi. Çok sayıda vatandaş depremzedelere ulaştırılması için Kocaeli Valiliği’ne erzak ve giyecek yardımında bulundu. İçişleri Bakanlığı, depremden en fazla etkilenen illerden olan Hatay’da görevlendirdiği Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, afet bölgesine 15 hasta nakil ambulansı ve 45 sağlık personeli ayrıca arama kurtarma ekiplerine destek olmak üzere 150 kişilik ekibi deprem bölgelerine gönderdiklerini belirtti. Körfez Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyasında toplanan malzemeler Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde kurulan koordinasyon merkezine getirildi.

TOKAT HALKINDA NETKİN KAMPANYA

Tokat'ta felaket bölgesine yönelik yardım faaliyetleri, valilik, belediye ve diğer kamu kuruluşlarının önderliğinde organize edildi. Özel sektör ve STK'lar yürütülen yardım faaliyetlerine etkin şekilde destek sundu. Vatandaşlarında etkin yardımlarıyla Tokat’tan deprem bölgelerine çok sayıda yardım malzemelerinin gönderildiğini belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Yüzlerce hemşerimiz kampanyaya destek vererek Hüseyin Akbaş Spor Salonu’na yardım eşyalarını getirdiler ve getirmeye devam ediyorlar. Bugün 4 TIR daha göndereceğiz” dedi.

ADIYAMAN ACİL YARDIM BEKLİYOR

Depremin derinden etkilediği şehirlerin başında Adıyaman yer alıyor. Türkiye Moda Hazır Giyim Federasyonu Adıyaman Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı ve ATSO TOBB Delegesi Ragıp Aras, EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada, Adıyaman’a şu ana kadar ciddi anlamda bir yardım ulaşmadığını belirtti. Aras, “AFAD şehre sadece birkaç ekiple geldi. Son derece yetersiz. Binlerce kişi enkaz altında. Şehir merkezinde her caddede en az 8-10 bina yıkılmış durumda. Şehre henüz gıda başta olmak üzere hiçbir yardım ulaşmadı. Köy ve ilçelerle ulaşım sorunu var. 10 il arasında yardım ulaşmayan tek il Adıyaman. Acil gıda ve insani yardım bekliyoruz” dedi.

İZMİR İŞ DÜNYASI VE YEREL YÖNETİMLERİ 'YARDIMA KOŞTU'

İzmir’de de başta iş dünyası ve yerel yönetimler olmak üzere deprem bölgesine yardım yapmak için yoğun bir çalışma başlatıldı. İzmir Valiliği koordinasyonunda bir araya gelen 19 oda, borsa ve sivil toplum kuruluşu ile 16 OSB deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla “İzmir Yardıma Koşuyor” kampanyasını başlattı. Kampanyaya İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Ege Genç İş İnsanları Derneği, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği, il sınırı içerisinde bulunan OSB’ler, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, Aliağa Ticaret Odası, Bayındır Ticaret Odası, Bergama Ticaret Odası, Menemen Ticaret Odası, Ödemiş Ticaret Odası, Ödemiş Ticaret Borsası, Selçuk Ticaret Odası, Tire Ticaret Odası ve Torbalı Ticaret Odası katılıyor. Kampanyayla ilgili EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ‘İzmir Yardıma Koşuyor’ isimli kampanya ile 4 coğrafi bölgede 10 ilde depreme yakalanan 15 milyon vatandaşın yaralarını sarma çabası içine girdiklerini dile getirdi.

Eskinazi, “Tüm imkanlarımızı depremin yaralarını sarmak için seferber edeceğiz. Kampanyaya çığ gibi destek geliyor. Nakdi yardım hesaplarına yatırılan paralarla anında depremzedelerin ihtiyacı olan malzemeleri satın alıp deprem bölgesine sevk ediyoruz. İlk etapta 1 gemi battaniyeyi İzmir’den deprem bölgesine sevk ettik. Toplanan paralarla alınan diğer malzemeleri de deprem bölgesine sevk etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise, MTK Sitesi Eski Yönetim Merkezi’ndeki depolarında topladıkları yardım malzemelerini düzenli aralıklarla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) İzmir deposuna teslim edeceklerini anlattı. Uçak, ithalatçı şirketlerden, deprem bölgesindeki ihracatçıların termin sürelerinde kolaylık göstermelerini beklediklerini sözlerine ekledi.

Büyükşehir 56 iş makinesi ve araç gönderdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi de afet bölgesine tırlar dolusu gıda, giyecek, yakacak ve gündelik ihtiyaç malzemeleri ulaştırırken ayrıca toplam 56 iş makinesi ve araç gönderdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, bölgeye 12 tır lowbed, 2 greyder, 2 loder, 2 lastikli ekskavatör, 5 paletli ekskavatör, 3 hizmet aracı, 2 kar küreme aracı, 10 damperli kamyon, 2 damperli tır, 2 kasalı tır, 1 mobil veterinerlik aracı, 1 mobil tamir aracı, 5 cenaze aracı, 1 çoklu morg, 5 su tankeri ve 1 vidanjör gönderdiklerini ifade etti. İki yıl önce benzer bir acıyı yaşayan Bayraklı Belediyesi, ilk etapta 5 bin battaniye, 750 elektrikli ısıtıcı, 737 çocuk montu, bin 920 adet panduf, bin 518 atkı ve bere, 4 bin 81 çift çorap, 261 uyku tulumu, onlarca ışıldak, el feneri, mama ve hijyen malzemesi toplayarak bölgeye ulaştırdı. İlçe belediyeleri de çok sayıda yardım TIR’ını bölgeye sevk etti. İzmir’deki üniversiteler de Hatay’a ve Gaziantep’e sağlık desteğinde bulundu.

İBB'NİN 6 BİN KİŞİLİK YEMEK TIR'I BÖLGEDE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), büyük depremin ardından bütün olanaklarını seferber etti. İBB’nin tüm yöneticileri AKOM’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanarak vakit geçirmeden hazırlıklara başladı. Hemen harekete geçildi. 5 farklı birimden toplamda 838 İBB personeli, 275 araç ve ekipman ile bölgeye intikal etti. 407 kişilik arama kurtarma ekibi, vinçler, kazıcı iş makineleri, ekskavatörler yola çıkarıldı. İş makinaları depremin etkisiyle hasar gören yolları onardı, olumsuz hava koşullarından kapanan yolları açtı. Hatay’da ‘İBB Yönetim Merkezi’ ve internet bağlantı noktaları kuruldu. Yatakhane şekline dönüşen 6 bin kişilik yemek tırı, 15 bin ekmek üretebilen mobil büfe bölgeye hareket etti. İstanbullular tarafından Halk Ekmek’e yapılan ekmek bağışlar da deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yol çıktı. Hatay’a ilk ulaşan arama kurtarma ekipleri arasında yer alan İstanbul İtfaiyesi kurtarma ekibi vakit geçirmeden çalışmalara başladı. İBB ekipleri şuana kadar 8 kişiyi enkazdan sağ kurtardı. Sabah saatlerinde enkazdan sağlıklı şekilde çıkarılan 3 yaşındaki Umay ve Bade bebek bunların arasındaydı. İlçe belediyelerinin imkanlarını bölgeye ulaştırmak için AKOM’da toplantılar gerçekleştirildi. İlk etapta içerisinde battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı, jeneratör, hijyen malzemesi barındıran 8 tır yola çıktı. Ayrıca 3 otobüs, 4 ekskavatör, 3 ambulans, 8 kurtarma aracı, 4 köpekli arama kurtarma ekibi ve sağlık personelinden oluşan 300 kişilik yardım ekibi de bölgeye hareket etti.